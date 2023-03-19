【拜金女】揚言非5000萬富二代不嫁 拜金女自覺樣靚身材正9年後現況曝光

内地一名女子，早年參加大型相親節目，曾揚言非5000萬元（人民幣.下同）富二代不嫁，又自覺自己樣靚身材正，如果不嫁富二代，自己的容貌和身材社交和禮儀，以及靈魂都會被毀。如今9年過去，該女子現況曝光令人驚訝。

影片推介：

綜合内媒報道，2014年，當時正修讀淅江工商大學大學二年級、23歲周蘭君，在機緣巧合下報名參加「相親才會贏」電視綜藝節目。在節目播出中，她語出驚人稱「非5000萬富二代不嫁」：

如果我不嫁富二代的話，我的一些…就是比如說我的容貌、我的身材，還好美好的品德、美好的性格，甚至是靈魂都會被毀了。

周蘭君還稱，去過別的地方打聽過，有媒人告訴她，她可以嫁給2000萬身家對象，但她自己想嫁給5000萬富二代。

據了解，周蘭君的父親任職國企工程師，母親是大學的宿舍管理員，她的成長環境說不上優渥，但是在父母寵愛中長大，沒吃過苦的周蘭君，覺得自己是城堡裏的公主，堅信自己有過人之處。

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節目組之後按照她的擇偶標準，幫周蘭君找了3個符合要求的對象，周蘭君第一個是與富二代約會，自己開公司，身價不止5000萬，但聽到周的條件，直接婉拒；第二個相親對象小魯，相見後，了解周的家庭和價值觀後，直接打消交往的念頭，還嘲諷稱：要嫁給富二代，女生也要有資本，要上得了廳堂，下得了廚房，還要回鋼琴、寫字畫畫的更好。

第三個相親對象雖沒有5000萬身家，但也算是優質男，畢業兩年就成了某商會金融經理，但周直接拒絕對方，理由是對方給不了自己想要的生活，像小混混。

節目播出後，很多觀眾直接呼周女是拜金女，你也不照照鏡子，看看什麽樣子。最後主持告訴周，如不改自己婚姻觀，更沒機會嫁給富二代。

離開節目後，事至今日，周蘭君猶如脫胎換骨，不不在執著尋找那個願意娶她的5000萬富二代，而是回歸自己的生活軌跡，。她回到廈門，畢業後，一直靠自己的雙手努力拼搏，如果雖沒嫁入豪門，至少仍未婚，在廈門開設自己的網絡公司，成了女老闆，且進修畫畫、烘培、茶藝和蛋糕，她深知，自己不再是要嫁豪門，而是完全自蛻變。

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責任編輯︰王明芳