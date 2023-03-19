【藝術發展】今屆香港藝術節共有111場演出　工銀亞洲贊助閉幕演出

▲ 工銀亞洲候任董事長劉亞干（右）、中國香港特區政府政務司司長陳國基（中）、香港藝術節主席查懋成（左）（工銀亞洲圖片）

香港藝術節昨閉幕，榮獲「2022年國際古典音樂大獎（ICMA）年度交響樂大獎」的德國班貝格交響樂團壓軸演出，並由工銀亞洲獨家贊助。

工銀亞洲候任董事長劉亞干博士表示，香港藝術節是國際藝壇的文化盛事，工銀亞洲非常榮幸連續第11年獨家贊助閉幕演出，今年更能在疫情後邀請海外頂尖表演者重返香港，獻上國際級視聽盛宴，別具意義。

香港藝術節主席查懋成先生表示，今屆藝術節匯聚超過1,700名國際及本地藝術家，獻上共111場精采演出，並舉辦超過300項「加料節目」和藝術教育活動，致力豐富香港的文化生活；期待與工銀亞洲繼續攜手，將藝術帶到社區不同角落。

第51屆香港藝術節於2023年2月17日至3月18日期間舉行，藝術節閉幕演出由班貝格交響樂團壓軸獻奏，分別精選德國浪漫主義音樂大師布拉姆斯，以及捷克民俗音樂家德伏扎克的交響曲，並以二十世紀先鋒派作曲家利蓋蒂的小品作間奏，為今屆藝術節畫上句號。樂團首席指揮胡薩曾指揮柏林愛樂及維也納愛樂等世界頂尖樂團，更帶領班貝格交響樂團勇奪2022年國際古典音樂大獎（ICMA）的年度交響樂大獎。

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責任編輯：陳梓蔚