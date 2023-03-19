  • 20°C
香港時間 : 2023319日 (週日) 17:16
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【藝術發展】今屆香港藝術節共有111場演出　工銀亞洲贊助閉幕演出

社會 16:44 2023/03/19

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

工銀亞洲候任董事長劉亞干（右）、中國香港特區政府政務司司長陳國基（中）、香港藝術節主席查懋成（左）（工銀亞洲圖片）

香港藝術節昨閉幕，榮獲「2022年國際古典音樂大獎（ICMA）年度交響樂大獎」的德國班貝格交響樂團壓軸演出，並由工銀亞洲獨家贊助。

工銀亞洲候任董事長劉亞干博士表示，香港藝術節是國際藝壇的文化盛事，工銀亞洲非常榮幸連續第11年獨家贊助閉幕演出，今年更能在疫情後邀請海外頂尖表演者重返香港，獻上國際級視聽盛宴，別具意義。

香港藝術節主席查懋成先生表示，今屆藝術節匯聚超過1,700名國際及本地藝術家，獻上共111場精采演出，並舉辦超過300項「加料節目」和藝術教育活動，致力豐富香港的文化生活；期待與工銀亞洲繼續攜手，將藝術帶到社區不同角落。

第51屆香港藝術節於2023年2月17日至3月18日期間舉行，藝術節閉幕演出由班貝格交響樂團壓軸獻奏，分別精選德國浪漫主義音樂大師布拉姆斯，以及捷克民俗音樂家德伏扎克的交響曲，並以二十世紀先鋒派作曲家利蓋蒂的小品作間奏，為今屆藝術節畫上句號。樂團首席指揮胡薩曾指揮柏林愛樂及維也納愛樂等世界頂尖樂團，更帶領班貝格交響樂團勇奪2022年國際古典音樂大獎（ICMA）的年度交響樂大獎。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳梓蔚

相關文章

【元宵好去處】賞燈遊園免費親子活動　拼砌嘉年華+大埔藝術節【內附連結】
12:15 2023/02/03
【元宵好去處】賞燈遊園免費親子活動　拼砌嘉年華+大埔藝術節【內附連結】
【文娛藝術】香港藝術節揭幕　開幕演出包括《收音機與茱麗葉》
21:44 2023/02/17
【文娛藝術】香港藝術節揭幕　開幕演出包括《收音機與茱麗葉》
【香港藝術月】HKWALLS街頭藝術節 x 藝遊維港　展出西班牙街頭藝術家數碼藝術【內附連結】
17:59 2023/03/17
【香港藝術月】HKWALLS街頭藝術節 x 藝遊維港　展出西班牙街頭藝術家數碼藝術【內附連結】

你可能感興趣

【元宵好去處】賞燈遊園免費親子活動　拼砌嘉年華+大埔藝術節【內附連結】
12:15 2023/02/03
【元宵好去處】賞燈遊園免費親子活動　拼砌嘉年華+大埔藝術節【內附連結】
【文娛藝術】香港藝術節揭幕　開幕演出包括《收音機與茱麗葉》
21:44 2023/02/17
【文娛藝術】香港藝術節揭幕　開幕演出包括《收音機與茱麗葉》
【香港藝術月】HKWALLS街頭藝術節 x 藝遊維港　展出西班牙街頭藝術家數碼藝術【內附連結】
17:59 2023/03/17
【香港藝術月】HKWALLS街頭藝術節 x 藝遊維港　展出西班牙街頭藝術家數碼藝術【內附連結】
工銀亞洲 查懋成 香港藝術節 表演 文娛藝術

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【前世記憶】5歲男童堅稱前世是被燒死女人　細節令人毛骨悚然母終揭開真相
13:30 2023/03/11
【前世記憶】5歲男童堅稱前世是被燒死女人　細節令人毛骨悚然母終揭開真相
【AV女優】素海霖中學時期照片被翻出　 絵麗奈人氣爆燈被爆黑歷史
16:40 2023/03/18
【AV女優】素海霖中學時期照片被翻出　 絵麗奈人氣爆燈被爆黑歷史
【林敏驄演唱會】阿聰西九演唱會發生意外　嘉賓鍾鎮濤台上發軟蹄向前仆
今日 10:24
【林敏驄演唱會】阿聰西九演唱會發生意外　嘉賓鍾鎮濤台上發軟蹄向前仆