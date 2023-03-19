財爺30分鐘學識踩滑板　小師兄︰這個年紀超級無敵

▲ 陳茂波（右）上星期到觀塘海濱公園的滑板場，向滑板經營運動員陸俊彥（左）學滑板。（陳茂波網誌圖片）

觀塘海濱公園的滑板場，不時見到有年紀小小的「武林高手」靠着一塊滑板跳躍翻騰、飛來飄去。昨日剛過68歲生日的財政司司長陳茂波日前亦前往「拜師學藝」，學成點？小師兄話︰「我覺得您這個年紀，在30分鐘已經學到，我覺得是超級無敵。」財爺聞言即刻感謝小師兄鼓勵。

▲ 陳茂波（中）在俊仔（右）的耐心指導和幾位「小師兄」的鼓勵下，我成功挑戰自我。（陳茂波網誌圖片）

陳茂波上星期到觀塘海濱公園的滑板場，向滑板經營運動員陸俊彥學滑板，自言學習時戰戰兢兢，最後經過師傅耐心和專業指導、幾位「板齡」比財爺資深的小師兄鼓勵以及途徑市民打氣下，終於鼓勵勇氣，成功挑戰自我。

▲ 滑板精英運動員俊仔為陳茂波示範幾個表演動作。（陳茂波網誌圖片）

財爺大讚滑板等新興活動開創了體能鍛煉、挑戰自我和展現個性的新維度，也讓市民和社區有着更緊密的連接，修補了現代城市忙碌生活中人與人的「疏離感」。

上月中發表的《財政預算案》宣布預留資源，研究改建官涌市政大廈部分未善用的樓層，以提供適合滑板及攀登等「城巿運動」的室內場地；同時亦研究提升鄰近九龍佐治五世紀念公園內的籃球場，把它們打造成為包含室內及戶外場地的「城巿運動體育中心」。陳茂波預計，年內會完成有關改建工程的技術可行性研究，並按相關程序進行諮詢。他又透露，計劃優化現有場地設施，提供抱石牆及滑板設施，以推廣相關「城巿運動」項目。

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