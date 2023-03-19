【中風癱瘓】29歲孕婦突中風癱瘓流產　長文勸世：好好照顧身體

▲ 29歲孕婦突中風癱瘓流產，發文勸世：好好照顧身體。

中風後遺症影響一生，要好好預防。一名29歲孕婦在某日飯後突然手腳麻痺中風，導致流產甚至一度癱瘓。如今康復後發文勸世，一定要重視身體健康，勿體驗中風的痛苦。

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事主在Facebook《爆廢公社二館》分享經歷。今年2月初，她懷孕剛滿5個月，某天吃飽後突然感到手腳麻痹，沒有力氣站立，連手機都握不住。她用盡最後力氣打急救電話，救護車將她送醫後，她一度出現癲癇症狀。經檢查，事主腦後有血塊壓迫到神經，必須立即手術，否則可能終生癱瘓。此外，由於事主在救護車到來前一直跌跌撞撞，導致腹中胎兒亦沒能保住。

事主中風入住ICU期間，由於身體不能自主移動，每日都需要家人幫忙翻身、換尿片，讓她感覺非常折磨：

因為你明明就有意識，但是身體卻癱瘓無法挪動。回想起來都可怕。

不僅如此，在事主中風前不久，二哥才因器官衰竭離世，接連的意外讓她60歲的爸爸瞬間蒼老。眼見家人都為自己辛勞奔波，也讓事主感到抱歉。

長文勸世：好好照顧身體

事主最後表示，自己如今雖已康復出院，但每回想起住院的日子，就覺得恐怖。至於在中風前是否有任何徵兆？她就表示，當時自己的「血壓過高」，造成腦中風。

因此，現在她養成了早睡早起的好習慣，並有規律運動、定時吃飯，少量多餐。飲食上以清淡的蔬菜、水果和蛋白質為主。另外，也戒除了含糖飲料，養成口渴就多喝水的習慣。還會定時量血壓、體重。她透過自身經歷語重心長勸世：

中風真的很痛苦、不開玩笑，大家要好好照顧身體。

5招減低中風風險

據本港衛生署的資料，「中風」是「腦血管意外」，由於腦部血管阻塞或爆裂，腦組織無法得到足夠的養料和氧氣，受影響的神經細胞因而壞死，並產生各種神經症狀。而中風徵狀包括半身不遂、言語不清、嘴歪、眼斜、吞嚥困難、大小便失禁、感覺麻木、流口水，嚴重者甚至昏迷或死亡。

本港腦神經科專科醫生盛斌曾受訪指出，每4至5名中風人士中就有一人曾試過「小中風」，醫學上稱為「短暫性腦缺血發作」，主要病徵包括：臉部不對稱、說話含糊不清、肢體活動能力驟降（偏癱）。

由於中風的主要成因是吸煙、血壓高和血管硬化，因此市民如要減低中風的風險，應留意日常生活習慣，避免血管硬化：

戒除煙酒

作息定時，保持心境平和，加上適當有恆的運動

注意均衡飲食，不要吃太多肥膩或甜的食品；避免過胖

血內膽固醇過高者節制飲食或接受治療

高血壓、糖尿病患者要定期接受檢查和治療

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責任編輯：羅嘉欣