【廉政狙擊劇透】第21集劇情預告　卓廷光派繼明接載殺手對付龍少

▲ 《廉政狙擊》

TVB劇《廉政狙擊》由黃宗澤、吳卓羲、王浩信、譚俊彥、胡定欣、蔡思貝、林夏薇、黃智雯等演出。第20集劇情講到方家晴花盡心思為卓以凡預備晚宴及昂貴禮物，卓以凡卻心不在焉，方家晴失落。

第21集（20/3）

屠敏為減輕韋繼明的罪疚感，向他自揭真正身份，並告知1996年西環塌樓乃是卓廷光的奸計，韋繼明得知真相後重新振作，決定加入屠敏的團隊，向卓廷光報復。

韋繼明為對付卓廷光，主動與卓以凡修補關係，並要求加入廷暉集團，跟隨卓廷光謀生，卓廷光雖不易相信韋繼明，但認為他有利用價值。

黎曉山欲令感情升溫，故與倪寶群串通，用秘方迷暈洛子峰，使他與自己發生親密關係。

洛子峰、小黃查到「未來都會發展局」的高管關兆恒與「金興記」老闆龍少涉嫌洗黑錢，關兆恒被捕，龍少逃脫。

卓廷光要求龍少出走避風頭，龍少則要求卓廷光給予大筆錢走難。

龍少帶金磚潛逃，卓廷光指派韋繼明接載劫金殺手對付龍少。

洛子峰領組員前往拘捕龍少，混亂之間似從搶金團夥中認出韋繼明，兩人四目交投。

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