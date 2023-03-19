【生態保育】越冬斑蝶今年絕跡深水灣　全港數量按年跌15%

▲ 大嶼山分流的越冬斑蝶以「老虎型」的虎斑蝶為主。（綠色力量圖片）

環保團體綠色力量公布最新「越冬斑蝶調查」結果，總結去年10月至今年1月的本地越冬斑蝶數據。調查涵蓋四個地點，包括屯門小冷水、港島深水灣，以及大嶼山分流和水口，當中小冷水錄得最多越冬斑蝶，有601隻；其次是大嶼山分流，有331隻，數量同時創該地自2009年調查以來新高。

至於大嶼山水口則僅錄得50隻越冬斑蝶，深水灣更錄得0隻，是該地點自調查以來首次完全沒有記錄任何越冬斑蝶。整體而言，四地錄得的越冬斑蝶數量比對上一個冬天下跌一成半。

綠色力量助理高級教育及項目經理游靜賢表示，東亞地區的斑蝶每年都會集體遷徙，踏入秋冬季，大群斑蝶會由較寒冷的北方地區啟程飛往南方群集渡冬，香港因和暖的亞熱帶氣候，某些山谷林地會成為斑蝶群的越冬地點或遷徙中途站，每年約十月起便會錄得越冬斑蝶。

游靜賢指，雖然越冬斑蝶數量近十年一直波動，但今年傳統越冬地點「清零」的情況是首次出現，有鑑於深水灣生境未見任何重大改變，故排除與人為因素有關，成是斑蝶選擇了附近難以觀察的位置聚集。

游靜賢指出，每年來港的斑蝶群的遷徙路線和選擇越冬地點的取向均有所不同，亦有機會受到當年氣候或環境所影響，故香港需盡可能保護現存的林地，為越冬斑蝶提供更多適合渡冬的生境。

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責任編輯：陳梓蔚