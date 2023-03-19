【食用安全】美國一款人工淚液疑受污染　引發大規模細菌感染1死8失明4人需摘眼球

▲ 美國一款人工淚液疑受污染，引發大規模細菌感染，致1死8失明，4人需摘眼球。

美國疾病管制與預防中心（CDC）2月發出健康警報，一款名為「EzriCare Artificial Tears」的人工淚液懷疑受污染，目前全美已有68宗感染罕見綠膿桿菌個案，已致1人死亡，8人失明，4人需摘除眼球。

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該款人工淚液由印度藥廠Global Pharma Healthcare製造，在美國由EzriCare LLC及Delsam Pharma經銷，藥廠目前已召回產品。而CDC及美國食品及藥物管理局（FDA）亦敦促立即停用。

CDC提醒，使用過被召回產品的人士，若出現症狀：眼睛出現黃色、綠色或透明分泌物；眼睛發紅；視力模糊及對光線敏感性增加等，都應立即與醫生聯絡。

美國眼科醫生Patrick Vollmer曾指出，綠膿桿菌會在極短的數天時間內增生，繼而令眼球呈壞死，殘留白色膿液，雖然可用抗生素及類固醇來治療，但病人視力仍會永久性局部受損，造成對眼球無法扭轉的嚴重傷害。

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責任編輯：羅嘉欣