【港區國安法】修例限海外律師參與國安案　張國鈞：防有人濫用程序

▲ 律政司副司長張國鈞表示，修例是是為了處理潛在濫用制度的情況。（資料圖片）

政府提出修訂《法律執業者條例》，處理海外律師是否可以專案方式參與國安案件，申請人向法庭提出申請海外律師參與前，要先尋求行政長官發出「准許進行申請通知書」。律政司副司長張國鈞接受電視台訪問時表示，是為了處理潛在濫用制度的情況，例如有人不斷委任海外律師，以拖延法律程序。

有意見指新例涵蓋的案件範圍太廣，被問到會否導致所有海外律師都不能來港處理案件時，張國鈞稱，行政長官會在制度設計上做好把關。至於特首做完決定後能否公開理據，張國鈞則表示，如果有關問題不是涉及國安影響時，會盡可能公開因由，但若所涉資料影響國安，「我相信在任何司法管轄區都會作出適當限制。」

張國鈞不認同修例是一刀切，他表示，修例是希望把人大釋法內容，全面準確地在本地法律呈現出來。強調本港已比其他地區開放，因其他普通法司法管轄區並無容許海外律師處理案件，亦不設專案認許制度。

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責任編輯：關景騰