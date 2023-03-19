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【新冠溯源】有科學家發現貉或是新冠中間宿主　世衞呼籲中國公開更多資料

社會 18:26 2023/03/19

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

(湖南省衞健委圖片)

新冠疫情於全球爆發三年，有國際科學家分析基因樣本後，認為湖北武漢華南海鮮市場出售的貉，可能是新冠病毒的中間宿主。世衞的一個科學小組發聲明，促請中國公開更多資料。

世衞的一個科學小組發聲明，促請中國公開更多資料。小組指出，世衞上星期留意到全球公共病毒數據庫出現新的新冠病毒基因數據，但後來讀取受限，估計是上載數據的中國疾控中心更新數據，在接觸中國疾控中心後，對方表示會用新數據更新一份學術論文。

小組認為數據是新冠溯源的重要線索，證明市場上存在一些新冠病毒易感動物，可能是人類感染的來源，要求中國分享更多數據。 中疾控論文的預印版本指，未有在武漢華南海鮮市場的動物樣本，驗出新冠病毒，但最新數據顯示，市場的環境樣本對新冠呈陽性，含有其他動物基因，包括貉、馬來豪豬、竹鼠等，證明中國當局在2020年1月關閉華南海鮮市場前，市場內曾出現相關動物。

中國疾控中心前主任高福被問到為何有關的基因數據未有一早上載到全球數據庫，他強調有關數據並非全新，又指新冠溯源是科學家的工作，而非傳媒。

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責任編輯：陳展棋

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