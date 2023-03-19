【睡眠質素】4種特徵看清睡眠質素　專家：5分鐘內入睡屬「氣絕」

▲ 太快入睡未必是好事。

都市人生活繁忙，把握1分1秒入睡看似是好事，但原來太快入睡也未必是好。有日本睡眠專家就曾分享，上床5至10分鐘立即入睡的人屬於「氣絕」，代表身體過勞及嚴重缺乏睡眠，絕非好事。

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日本睡眠改善指導師竹田浩一在節目《マツコの知らない世界》上分享，一般人由冷靜下來，再到進入睡眠狀態，是需要用20至30分鐘。如果用5至10分鐘就可以入睡，這種情況稱為「氣絕」，同時可解答為昏迷。太快入睡，代表身體太疲勞及嚴重缺乏睡眠，有機會是慢性睡眠不足。

竹田浩一繼而分析4種睡眠特徵，只要中下列一樣，都可代表身體過於疲勞及嚴重睡眠不足：

5至10分鐘內入睡；

在鬧鐘響之前已經醒來；

起床後4小時內想睡覺；

空閒時，隨時隨地都能入睡。

竹田浩一提醒，如出現以上的情況，就要多加注意自己最近身體是否過勞。長時間休息不足會令身體超出負荷，健康響起警號。

而長春藤預防醫學醫師陳炯瑜亦曾分享，睡眠不足會引伸出很多影響深遠問題，不只是白天工作時會精神不濟，更可能會增加腦中風、心血管疾病的風險。

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責任編輯：羅嘉欣