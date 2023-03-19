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【優惠學生】6名成績優異學生獲頒尤德爵士紀念基金獎　3人為狀元

社會 18:53 2023/03/19

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

九巴安全部助理經理周志榮（左） 及超級狀元周愷彤。（九巴提供圖片）

六名在DSE成績優異的學生，今年獲頒尤德爵士紀念基金獎，其中3名為去年狀元，包括九巴員工子女周愷彤；3人均有從醫意向，日後將留港發展。

今年共有6名，在2022年香港中學文憑考試（DSE）取得優異成績學生，獲頒尤德爵士紀念基金獎，包括協恩中學的周愷彤、英皇書院的甘仲軒、伊利沙伯中學的謝承臻、華仁書院（九龍）的霍展朗、聖保羅男女中學的姜澔潾、和皇仁書院的石昕濤；其中周愷彤、甘仲軒和謝承臻均是去年狀元。

翻查記錄，周愷彤是「超級狀元」，亦是第二位成為「超級狀元」的九巴員工子女。周愷彤放榜後曾受訪指，畢業後希望到中大醫學院升學，學有所成後會投身公立醫院服務基層。

其餘兩名狀元均有從醫意向，甘仲軒表示對香港有歸屬感，相信香港仍有獅子山下精神，希望能留港發展。謝承臻則指疫情期間，目睹大量病人未能獲得適切治療，令他感到痛心，所以立志從醫，畢業後留港發展，回饋香港給予他的教育資源。

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記者：陳梓蔚

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