【尤德獎學金】6名DSE成績優異學生獲獎　3人為狀元

▲ 九巴安全部助理經理周志榮（左） 及超級狀元周愷彤。（九巴提供圖片）

六名在DSE成績優異的學生，今年獲頒尤德爵士紀念基金獎，其中3名為去年狀元，包括九巴員工子女周愷彤；3人均有從醫意向，日後將留港發展。

今年共有6名，在2022年香港中學文憑考試（DSE）取得優異成績學生，獲頒尤德爵士紀念基金獎，包括協恩中學的周愷彤、英皇書院的甘仲軒、伊利沙伯中學的謝承臻、華仁書院（九龍）的霍展朗、聖保羅男女中學的姜澔潾、和皇仁書院的石昕濤；其中周愷彤、甘仲軒和謝承臻均是去年狀元。

翻查記錄，周愷彤是「超級狀元」，亦是第二位成為「超級狀元」的九巴員工子女。周愷彤放榜後曾受訪指，畢業後希望到中大醫學院升學，學有所成後會投身公立醫院服務基層。

其餘兩名狀元均有從醫意向，甘仲軒表示對香港有歸屬感，相信香港仍有獅子山下精神，希望能留港發展。謝承臻則指疫情期間，目睹大量病人未能獲得適切治療，令他感到痛心，所以立志從醫，畢業後留港發展，回饋香港給予他的教育資源。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片:https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載:https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚