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【香港小姐】何沛珈做主持搏盡中門大開　東張女神拍《開心速遞》上位【多圖】

娛樂 19:29 2023/03/19

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

何沛珈（Roxanne）成上位小花。

TVB旅遊節目《請1日假去旅行》獲不少觀眾愛戴，由《香港小姐再競選》冠軍及亞軍的何沛珈（前名何孟珊，Roxanne）及李芷晴（Stephanie）為「曼谷篇」擔任主持，二人不時於IG大派福利，大受歡迎。

現年26歲的何沛珈入行前為一名護士，不過她在亡母的支持下決心參選香港小姐，並發展演藝事業。

【請1日假去旅行】何沛珈李芷晴曾肉帛相見　泳池訴心聲：競爭對手點做朋友？【多圖】

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《請1日假去旅行》

Roxanne和Stephanie於《請1日假去旅行》以各種索爆造型示人，包括小背心及泳裝等，大賣搞春性感。

二人的行程豐富，除了租借泰服到鄭王廟影靚相外，亦齊齊歎特色水果味精油Spa，更到有「泰國蘭桂坊」之稱的熱點夜蒲及在泳池內互訴心聲等，相信觀眾定必十分滿足。

【請1日假去旅行】何沛珈除罩剝褸大解放　李芷晴被猛男圍：隻手都濕埋【多圖】

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選美入行

何沛珈於2020年參加《香港小姐競選》，成功打入五強。

她其後簽約TVB成為旗下藝員，獲安排加入最受歡迎的資訊節目《東張西望》，正義追訪兼出色主持表現，被網民封為「東張女神」。

此外，她亦有主持《醫醫，我不想再病了》、《學是疫學非》等健康知識節目。 

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備受力捧

何沛珈曾於《萬千星輝賀台慶2021》的「新人演員追夢」環節，講起亡母感動全場，重提當年港姐最後五強嚎哭：「喺我參選前媽媽有病，但佢叫我唔好放棄，對生命、追夢亦都係。」第一日拍劇更是母親離世的日子，難怪讓她感觸良多。

2021年，Roxanne加盟處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演細龍生索女秘書「Luna」一角，憑跳椅子舞備受關注，與「細龍生」鄭世豪CP人氣高企，成功入屋。

2022年參加《香港小姐再競選》勇奪冠軍及「更上鏡小姐」一獎，同年首度入圍《萬千星輝頒獎典禮2022》角逐飛躍進步女藝員，現獲大台備受力捧，工作機會多多。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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