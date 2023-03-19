【創科機遇】孫東：未來有更多國家級平台對港開放　與港共享內地科技信息資源

▲ 創新科技及工業局局長孫東。（資料圖片）

創新科技及工業局局長孫東引述國家科技領導稱，香港的科技力量，是國家科技力量重要組成部分。在錯綜複雜的地緣政治環境下，香港必須加速建設國際創科中心，這不只是香港發展的關鍵驅動力，亦是強國的重要支撑。

科技部和港府上周三在北京簽署《內地與香港關於加快建設香港國際創新科技中心的安排》，孫東今日接受電台訪問時表示，這是全國兩會後，兩地政府簽署的首份重要文件，充分體現國家及特區政府高度重視創科發展。

孫東表示，《安排》的重點之一，是支持科學數據及材料跨境流動，他相信，國家稍後會陸續出台相關政策，同時支持兩地依法依規跨境使用生物及醫學研究的材料。他透露，未來有更多國家級的平台，會向香港開放或在香港做，國家亦會推動內地科技信息資源，與香港共享。

孫東認為，香港應在基礎創新、原始創新方面，幫助國家承擔更多的科研任務，盡可能幫助國家解決一些「卡脖子」的問題。

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責任編輯：林曉君