【夫妻放閃】結婚廿載恩愛如昔　鄭子誠寫情信冧劉倩怡成對方心靈伴侶

有「完美奸人」之稱的鄭子誠與太太劉倩怡結婚20年，作為一名愛妻號，鄭子誠經常抽時間與劉倩怡拍拖，冧得太太出Post公開大讚，大放閃光彈！

劉倩怡日前於社交平台貼出與鄭子誠撐枱腳的合照放閃，並寫道：「周末撐枱腳！感謝子誠現在常常抽空陪我🙏💝」

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結婚廿載

鄭子誠與劉倩怡於90年代因主持港台節目《今夜真情》結緣，二人拍拖近8年後，於2003結婚。

二人曾雙雙接受TOPick訪問分享夫妻相處之道。劉倩怡說：「我們生活好簡單，不會經常周圍去，主要在九龍城區拍拖行逛，支持下小店，光顧得最多是茶餐廳。」

鄭子誠聽罷即說：「九龍城的街道佈滿我們的足跡，但公園就甚少去，期待將來到公園散步年紀時，身邊結伴人是你吧。」一副「Tag歌」口吻令太太倩怡不禁笑說：「做節目呀？」

▲ （《經濟日報》資料庫）

港台邂逅

回帶廿多年前於香港電台邂逅，鄭子誠跟劉倩怡還未一起主持節目時，早已互生好感。子誠說：「一直有留意她，覺得她很有型，自問是沒性格的人，故喜歡自成一格的人，無論其衣著以及不吃人間煙火的態度。起初都不敢靠近她，只可以在公司傾兩句，諗話題留著她。」

而倩怡亦被子誠的冷酷吸引：「我喜歡短髮及寡言的男人，某次在辦公室見他在沉思，覺得這人幾有型，開始對他有感覺。」

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鄭子誠寫情信

直至1994年，二人一起主持《今夜真情》慢慢漸生情愫。回想起初追求倩怡時，子誠靠充滿情話的小紙條打動芳心。直至現在，於特別日子如結婚紀念日，他依然會寫心意卡冧妻，十分浪漫。

「多年以來他擅於用文字撰寫情深說話，其中一句是最深刻，他寫了『昨晚你在我腦海裡走來走去，今天的你可覺得累？』那感覺是很型，又窩心又甜蜜，證明他常常想起我。」倩怡憶述時也難掩甜蜜。

▲ （《經濟日報》資料庫）

性格互補

二人個性南轅北轍，倩怡性格直率，而子誠比較優柔寡斷及沉默，可是拍拖時曾產生不少磨擦，甚至鬧分手。

倩怡對丈夫說：「當怒火中燒時，總想對方跟自己傾，但他卻跑走了，情緒上是很辛苦，很多時候都會說不如分開吧。」子誠即解釋：「我不是想走開，只是想大家冷靜少少，原來她最討厭這處理方法，覺得應該三口六面拆掂件事。」

由於子誠跟劉倩怡結婚前，曾歷婚姻失敗離婚收場。所以2002年二人於結婚問題上，曾鬧分歧，甚至冷戰了近1年，幸最後一件事令二人和好。

▲ （《經濟日報》資料庫）

溝通中找優點

事緣當年倩怡赴戰火連連的阿富汗工作，那一刻令鄭子誠猛然醒覺：「當年大家有個共識，她由阿富汗返港後，就要為結婚與否作決定。那刻令我陷入前所未有的難關，但漸漸發現，當她在身邊時，不察覺她的重要，直至她離開，才發現不想失去她。那種擔憂是一日比一日重，之後想通了，每日傳她一封電郵。」

他續說：「如果她返不到來，我不可跟她一起的話，相信是我人生的遺憾，所以最終傳了電郵跟她說：『你返來之後，我們結婚，我要跟你一起。』」

婚後二人學懂欣賞對方的優點，慢慢磨合溝通，一段婚姻需要雙方慢慢去學習，現在已成大家的心靈伴侶。

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