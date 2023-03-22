【海島與少年】葉振弘憶《造星II》後曾遇挫折　Marco：以前講嘢比較幼稚

▲ P1X3L成員葉振弘（Marco）推出首支個人單曲《海島與少年》，成為今年的樂壇新人！

從《全民造星II》走來，男團P1X3L的成員葉振弘（Marco）於今年開始建立專屬自己的音樂版圖，以《海島與少年》作為起點。

「00後」、22歲的Marco，是名乎其實的一位少年，這位少年在TOPick專訪中，談起個人新作、出道後的成長，言談間盡是對自己充滿信心，是一位勇於乘風破浪的少年！

【P1X3L成員】葉振弘推出首支個人單曲 Marco危立懸崖頂拍《海島與少年》MV

新作誕生之過程

Marco希望藉《海島與少年》為樂迷帶來正能量，他說：「我自己也是很樂觀的、很喜歡感受身邊事情帶給我的愛。」

在今年2月，Marco推出個人新作，這對粉絲而言可謂一份驚喜，對他自己來說就另有感受，「在今年落實推出個人單曲的時期，那時是相當趕急的，令我會擔心自己做得不夠好。」

他憶述這首作品是一個月內的成品：「鍾雪在一、兩個星期把歌詞完成，我為歌曲準備的時間是兩天、只錄一個session，然後歌曲便推出。」面對如此趕急的製作時間，他坦言自己最需要準備的是心情，也沒有其他可以準備。

Marco「自爆」他曾在吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）面前作首次現場演繹，「大家一起在討論，就好像是一首一起推出的作品。」

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面對挫折

「人的一生中會遇到大大小小的挫折，但當自己感受身邊的人、事、環境，只要把心情調整得好，就自然可用一個樂觀的心態面對不同的事。」這一番話是從「樂觀派」的Marco口中說出來。

Marco回想正式出道以來，在拍攝節目、劇集時，「挫折」經常也圍繞著他，皆因他總會覺得自己做得不夠好、狀態不佳，至於近年最令他充滿挫敗感的就數到《全民造星II》過後，他稱：「當時不知道自己的去向，並質疑著自己的能力。我是在中學畢業後便學跳舞，未被公司簽下時就有很多問號。」

幸好，想法的樂觀的Marco會作出自勉，「船到橋頭自然直，自己調整好心情過後，就繼續努力。」他坦言自己是一個很容易感到滿足的人，也未有強逼自己需保持著正能量呢！

▲ Marco是《全民造星II》的30強。（Facebook圖片）

凹凸不平的情路

「感情」是人生中會碰上的課題，Marco笑言自己的情路是凹凸不平，並自揭過去：「在中學至畢業後，我也曾追求過女生，同樣是失敗告終，我也算是被動的人，需看準時候才出擊。」

樸素、不會化上厚重妝容的女生，就是Marco所喜愛的類型，「孝順」也屬重要一環，「因為這樣可看到一個人的很多，如果你連家人也不愛的話，我也不覺得你會愛我，你起碼需要愛一些愛著你的人。」

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我間中不過很需要被抱？

Marco的新歌中有一句「我間中不過很需要被抱」，表示人也總需要別人的陪伴、安慰，他坦承家人是給予自己最多的愛！

他說：「有一次，我因工作而感到很不開心，那就是自己為自己添加的壓力，爸爸就帶了我到大帽山山頂看日落，馬上令我的心情變好。其實也不一定需要一個擁抱，一句充滿鼓勵的說話已為我增添能量。另外，家人聽過我的新歌後，很喜歡之餘也覺得它是很適合我。」

除了獲得家人滿滿的愛，Marco平日是靠吃東西來減壓，他說：「大家可能覺得我不太能吃得下很多東西，但現實正正是相反，我也會吃很多甜品，也喜歡吃不健康的食物，變相在操弗身型時，就不知道如何減輕壓力，也只好聽歌、打機吧！」

▲ 《海島與少年》

稱兄道弟的P1X3L

看過Marco的新歌MV後，MV中的自然面貌令樂迷想起真人騷《大海男兒》，Marco一邊「回味」一邊指當時他與Phoebus、George從起初互不認識的三人，變成了稱兄道弟的生死之交。

他覺得如再有機會參與真人騷，很想與Phoebus、George參與冒險類型的真人騷，他強調只要是三人在一起，拍甚麼主題的節目也可以很開心，他堅定地說：「在這一行中，沒有一種舒適感是可以比得上是我對著他們二人，大家在彼此的身邊是100%的自己，我們在相處時不用特別有禮貌，就是『有嗰句講嗰句』，沒有任何的修飾。」

他不忘感謝兩位兄弟，「大家就是彼此的力量來源，三人一起上舞台的感覺就是比較不同，我純粹就是享受舞台，因為我知道有兄弟與我一起在舞台上『爽』！」

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「觀眾開始慢慢多了接受我們」

Marco與Phoebus、George組成P1X3L並出道兩年多，三子在出道作《Braceless》的舞技、造型惹來負評，直至《七救星》、《囝囝女女730》、《聲控鬥室》等節目播出，觀眾漸漸看到三子的不同面向。

Marco對此甚為感恩，他指：「觀眾開始慢慢多了接受我們，我真的感到很開心，但距離我們想要的成功，還有很大很大的距離，我們也會努力地走接下來的每一步。」

他認為自己與兩位兄弟所訂下的「成功」是不同，「我希望擁有一個很好看的騷，這是我的終極目標，希望有人看完我們的騷會覺得很正、很值得回味。」

P1X3L的開騷日期未有定案，Marco坦言P1X3L是需要更加多作品，他也「露口風」：「solo也好，P1X3L也好，今年也會推出更多不同的作品，也是有很大機會開騷的！」他續說：「在今年的solo歌曲中，希望可以為大家帶來一首跳唱歌，也希望現場演繹《海島與少年》時不會讓大家失望！」

▲ Marco說：「我希望擁有一個很好看的騷。」（陳慧安攝）

A0拍節目「自肥」？

在2023年，Marco有份主演的《那年盛夏 我們綻放如花》已拍攝完成，他笑稱自己在未來想挑戰演「笑面虎」，因為他認為這一個形象與自己好像並不相符，也靜候著不同的機會。

以「行運」來形容P1X3L應該也屬正確，Phoebus、Marco、George各有拍劇的機會，未曾拍拖的Marco更有份參與一個綜藝節目，以「1對15」的形式，向15位不同的女生帶來約會體驗，他稱：「我是很幸福的，身邊沒有其他競爭者，我是抱著開心的心態去拍攝這一個節目」。

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曾經「幼稚」

Marco挾P1X3L成員之身份推出個人作品，這位本年度的「新人」回望過去的新人階段，他直言：「以前講嘢比較幼稚，回望過去的演出，會覺得『呢個人好奇怪』，我看到自己在唱功、眼神、台感比以往更進步，也為此感到高興。」

他在造型方面也顯然比以往亮眼，「我認為在這一、兩年中，也可能會走青春路線，畢竟我也尚未有成熟的魅力，我自己是想『有型』的，但我會等待這一刻的到來。」

「我期望可帶來不同的一面予觀眾！」這是Marco作為本年度樂壇新人的一大願望，祝願他可以心想事成，畢竟這對Marco、香港樂壇、樂迷也是一件好事！

髮型: Kin Tam @ IL COPLO

化妝: Matt li @Wo_Pavilion

造型： Darren Tsang @darren_tsang

服裝: Emporio Armani @emporioarmani

記者：陳淑霖

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