【癌症殺手】女子常放臭屁證患末期大腸癌　2種屁味是危險訊號

▲ 27歲女日放屁20次，揭患上末期大腸癌。

放屁屬正常生理現象，但若放屁次數過密，就要留神。内地一名27歲OL常腹瀉腹痛，原以為是自己食太辣所致，但其後她發現自己不管吃甚麼都會頻繁放屁，一日内放屁次數更可多達20次。她為此經常在公眾場所中感到尷尬，在父母勸喻下，她去醫院接受腸鏡及CT檢查，病理結果顯示她患上大腸癌第3期。

最新影片：

出現兩種屁味要小心

首都醫科大學附屬北京世紀壇醫院腫瘤科醫生李穩霞指出，較臭的屁可來源於腸道內有較多沒有及時排出的糞便，但大多是由未及時吸收的蛋白質食物成分分解而成。其中，有兩種臭味需要特別留意，因反映了腸道存在問題，或是癌變信號。

1. 臭雞蛋味

蛋白質代謝到最後發出的腐敗味道，反映胃腸道可能存在問題，是一個危險訊號。

2. 血腥味

反映消化道有出血情況。血液積聚在胃腸道中，被胃酸及腸道細菌分解，產生帶有腥臭味氣體；排出的糞便也有機會像柏油一般。更嚴重的情況是，當腸道有惡性腫瘤，癌組織糜爛、剝落、出血，加上細菌的分解發酵作用，也會令放的屁帶有腥臭味。

正常每日至少放屁6至20次

註冊中醫師朱遠婷曾表示，適量放屁是反映氣機通暢，脾胃消化正常的表現，每人每日至少放屁6至20次。俗語說︰「響屁不臭、臭屁不響」，屁的聲響大小、排氣多少或速度，是與肛門的括約肌的鬆緊有關。

不過，如果放臭屁就應多加注意。朱遠婷解釋，屁有臭味一般與飲食不節制有關，包括多進食肥甘厚膩、肉類及辛辣的食物，會伴隨口氣、便秘、大便臭，需清熱導滯，飲食轉為清淡，減輕脾胃負擔。但如果長期在無任何誘因之下放臭屁，則有機會患上腸道的惡性晚期腫瘤，需及時求醫。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣