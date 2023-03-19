【香港打吡】姚本輝首度攻下香港打吡大賽　何澤堯成首位華人騎師贏500場頭馬

一年一度的寶馬香港打吡大賽（2000米）於3月19日在沙田馬場舉行，由華人練馬師訓練的「遨遊氣泡」一馬當先，首度贏得這場總獎金高達2400萬港元的大賽。此外，騎師何澤堯今日在第四場賽事中奪冠，成為首位累計贏得500場頭馬的華人騎師。

沙田馬場今日人潮洶湧，寶馬香港打吡大賽共吸引了65,019名觀眾入場，投注額高達16億1800萬港元，創回歸後打吡大賽的第三高。作為香港馬壇最耀眼的星級騎師之一，何澤堯在今日的第四場夥拍「金發銀發」取得他在港從騎第500場頭馬，邁向新的里程碑，同時成為首位贏得此殊榮的華人騎師。

何澤堯在賽後表示，雖然當初的身高和體重都有點超標，但是當年能進入馬會見習騎師學校受訓是件非常幸運的事情。「我很愛馬，也非常享受賽馬，這和該校的培訓宗旨一致，成為世界頂級騎師是我一直以來的夢想。」現時在騎師排行榜以54場頭馬居騎師排行榜第二位的何澤堯說，今季表現良好，希望可以稍後可以再創佳績。

今日賽事焦點賽事之一是第八場上演的寶馬香港打吡大賽，途程為2000米，共有14匹四歲良駒參與角逐。

在14號檔出閘的「遨遊氣泡」，出閘後在巴度胯下迅速切入內欄留居後列競跑，在對面直路率先發力上前，進佔第五位。入直路後，群駒展開強烈衝刺，多駒鬥得難分難解，叮噹馬頭。去到最後數步，「遨遊氣泡」僅以短馬頭馬，力壓同樣由蔡約翰訓練的「自勝者強」與「永遠美麗」，勇奪打吡桂冠，贏得獎金1368萬港元，這是練馬師姚本輝與騎師巴度首度攻下這項經典賽事。「自勝者強」與「永遠美麗」則分別跑入亞席及季席。

練馬師姚本輝表示，當初此駒抽中第14檔出閘，也從沒想過會攻下這項大賽，所以現時心情很興奮，但又感到難以置信。賽後，馬會主席利子厚頒發獎盃予冠軍「遨遊氣泡」的馬主日月輝煌賽馬團體、練馬師姚本輝及騎師巴度。寶馬香港打吡大賽冠軍「遨遊氣泡」的馬主、練馬師及騎師，在頒獎儀式後乘坐寶馬開篷跑車，在草地跑道上巡遊，接受馬迷祝賀及答謝大家的支持。

香港打吡大賽於香港賽馬會成立前11年，即1873年創辨，已經有150年歷史，它既是季內最重要的本地賽事，同時也因為僅限四歲馬角逐，而成為每匹賽駒一生只有一次機會參與的大賽。

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