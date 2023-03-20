【商務客手信】70隻「 飛天燒鵝」齊齊坐飛機　鏞記招待商務客創訂單紀錄

▲ 70隻「 飛天燒鵝」一齊坐飛機，鏞記周六招待商務旅客創訂單紀錄。（鏞記FB圖片)

本港全面通關後，會議展覽業重回昔日光彩，訪港商務旅客日增，中環至銅鑼灣一帶酒店及食肆亦常滿客。鏞記酒家在社交網站發帖，就記錄了70隻「 飛天燒鵝」一齊坐飛機的創紀錄製作歷程。

帖文透露，鏞記酒家在18日(星期六)招待的一群商務旅客，預訂了70隻「 飛天燒鵝」在翌日(19日)帶回家作手信，打破了鏞記單筆「飛天燒鵝」訂單記錄。根據鏞記酒家網上訂購，每隻「飛機燒鵝」定價850元。

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不過，旅客要帶「飛天燒鵝」到外國，要先留意到訪國家的法例是否容許旅客攜帶肉類入境。事關鏞記2016年宣傳鏞記機場店試業時，旅客登機前可以買到香港本土手信，當日的飛機鵝禮盒售價為港幣638元，就有旅客留言奉勸小心：

千祈唔好打包帶上飛機, 上次就是這樣買了一隻, 上到飛機用餐時, 叫空姐整支啤酒, 吃了半隻睡覺, 淨返半隻忘記了吃, 一下唔記得, 慘囉半隻帶入加拿大, 罰款400蚊加幣, 千祈千祈記得唔好帶入境................

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責任編輯 李志強