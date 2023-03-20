【維園派花】花卉展人流旺 3,000盆花1小時內派完
社會 11:19 2023/03/20
年度賞花盛事香港花卉展覽昨日圓滿結束，大批市民趕尾場與花海合照，賣花的攤販亦把握最後機會促銷，有花販5折售花，檔前車水馬龍。大會於今早10時起，免費派發花卉限量3,000盆；到了早上10時45分左右，康文署宣布截龍，全數派完。
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一連10日的香港花卉展覽昨迎來圓滿結束，雖然展期去到最後一日，但現場所見氣氛仍然熱烈，花卉未見凋謝。今年主題的繡球花仍然搶眼，大批市民爭相打卡；鬱金花海開的花比首日更豔麗，雖然人來人往難以打卡，卻吸引不少市民用相機「獵豔」。
攤販最後衝刺 5折招徠
賞花的人流不絕，賣花的攤販亦加緊促銷，部分攤販趁最後一日作最後衝刺，「100元三盆」、「五折任揀」等告示貼滿攤位，不少市民賞花後都去揀盆心頭好。
今年花展是疫情以來首次復辦的花展，一連10日在維園展出約40萬株花卉，包括約4萬株主題花繡球花。康文署助理署長陸志早前指，隨着社會復常，相信市民會踴躍參加花展，對上一屆2019年花展有63萬人次入場，相信今年人流亦會相若。
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記者：陳梓蔚