【維園派花】花卉展閉幕人流旺　3千盆花今早免費派

▲ 維園花展最後一日盛況。陳國峰攝

年度賞花盛事香港花卉展覽昨日圓滿結束，大批市民趕尾場與花海合照，賣花的攤販亦把握最後機會促銷，有花販5折售花，檔前車水馬龍。未能前往賞花的市民，亦可於今日上午10時起，免費領取大會派發的花卉，限量3,000盆，先到先得，派完即止。

一連10日的香港花卉展覽昨迎來圓滿結束，雖然展期去到最後一日，但現場所見氣氛仍然熱烈，花卉未見凋謝。今年主題的繡球花仍然搶眼，大批市民爭相打卡；鬱金花海開的花比首日更豔麗，雖然人來人往難以打卡，卻吸引不少市民用相機「獵豔」。

攤販最後衝刺 5折招徠

賞花的人流不絕，賣花的攤販亦加緊促銷，部分攤販趁最後一日作最後衝刺，「100元三盆」、「五折任揀」等告示貼滿攤位，不少市民賞花後都去揀盆心頭好。

即使錯失花展仍不用失望，大會今日會將狀態仍然良好，可再種植的花卉公開派發給市民，預計派發約3,000盆，視乎植物狀態而定。有興趣的市民可於今日上午10時到維園南亭廣場，近糖街入口位置領取。每人限取一盆，先到先得，派完即止；大會提醒愛花人士，為支持環保，請自備環保袋。

今年花展是疫情以來首次復辦的花展，一連10日在維園展出約40萬株花卉，包括約4萬株主題花繡球花。康文署助理署長陸志早前指，隨着社會復常，相信市民會踴躍參加花展，對上一屆2019年花展有63萬人次入場，相信今年人流亦會相若。

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記者 陳梓蔚