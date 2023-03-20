【搵快錢也復常】首兩月盜竊增37%　打荷包飈近倍

▲ 防止罪案科培訓及支援組宗督察蔡穎鈺（左）指，疫情和緩經濟活動漸增，賊人盜竊以「搵快錢」，呼籲商店提高警惕、做好防盜。（曾耀輝攝）

疫情緩和下，社會經濟活動增加，連帶搵快錢的盜竊案亦急速惡化。警方公布本年度1至2月本港共錄得3,341宗盜竊案，對比去年同期增長近4成，以雜項盜竊及店舖盜竊為主；扒竊（打荷包）案升幅最高，按年增近一倍；警方在兩個月內就整體盜竊案拘捕1,237人，亦增近3成。

警方經情報分析搗破一個越南籍骨幹店舖盜竊集團，半年涉及300宗店舖盜竊案，得手後將贓物拍照上載社交平台，以低於市價三成出售。警方共拘捕4名集團成員及2名買家，並在旺角一單位檢獲1,300多件贓物，價值60萬元。■本報記者 解青羽

●疫情緩和 賊人「搵快錢」

據警方提供數據顯示，在今年1至2月警方共錄得3,341宗盜竊案，對比去年同期增長近4成；扒竊（打荷包）案51宗，對比去年同期的26宗，升幅達到96%，在所有類型的盜竊案中升幅最高；排名第二的為雜項盜竊，今年首2個月共有1,797宗，比去年同期（1,232宗）增幅達46%；排名第三為店舖盜竊1,207宗，亦按年增長35%（見表）。

●錄3341宗盜竊 拘1237人

而1至2月，因盜竊案被拘捕的人數達1,237人，比去年同期953人增長29.8%。防止罪案科培訓及支援組宗督察蔡穎鈺分析，盜竊案按年上升原因主要由於疫情緩和、生活逐漸復常，社會經濟活動逐漸增加，賊人將盜竊作為「搵快錢」的方式也逐漸增加，呼籲市民及商店提高警惕。

深水埗警區反三合會行動組案件主管高級督察楊鐵豪表示，在觀察到雜項盜竊及店舖盜竊的上升趨勢後，警方經過情報收集分析和翻查閉路電視，鎖定了一個由越南籍人士作骨幹成員的盜竊集團。該犯罪集團針對保安不嚴密的店舖，以及在貨架上沒有防盜標籤的貨物下手。

●警破越集團半年竊300店 網售贓物拘6人

楊鐵豪指賊人在得手後會將商品以膠袋裝好，運載至旺角一住宅大廈劏房單位作儲存，其後為贓物拍照上載至社交平台，並以低於市價約三成出售，若有人購買商品便會與社交平台負責人聯絡相約地點做交易。楊稱，警方在行動中共拘捕4名集團成員及2名買家，在旺角該單位內檢獲1,300多件偷竊來的商品，價值60萬元；偵查發現該店舖盜竊集團已運作半年，至少涉及港九新界300宗店舖盜竊案件。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片:https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載:https://bit.ly/34FTtW9

記者 解青羽