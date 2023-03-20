【尤德獎學金】影像記者奪海外研究生獎學金　邁加州影業夢

▲ 獲尤德爵士紀念基金海外研究生獎學金的戴仲儀（中），擬修讀美國南加州大學修讀動畫及數碼藝術碩士，開拓眼界。（曾耀輝攝）

第36屆尤德爵士紀念基金獎學金頒獎禮昨舉行，向950人共頒發263萬元獎學金。其中30萬元的海外研究生獎學金競逐激烈，244名申請人中，由影片製作人戴仲儀脫穎而出，她計劃於美國南加州大學修讀動畫及數碼藝術碩士學位課程，期待走進加州這個世界電影中心，跟隨電影界、動畫界業界巨擘發展，開拓眼界。

●短片說自己故事 平衡熱情與事業

獲2023/24學年海外研究生獎學金的戴仲儀，2018年畢業於浸會大學後入職華爾街日報任影像記者（video journalist），她表示4年來不斷思考，除了做寫實、紀錄形式短片外，是否也有機會做一些屬於自己的故事。於是在疫情期間，她參加了香港「動畫支援計劃」製作了一個有關陶瓷藝術家，被自己的陶瓷事業猶如「冤魂」一般纏繞難逃的動畫短片，借此提醒人們把熱情轉化為事業時，應如何找平衡。

她對於美國南加州大學進修動畫及數碼藝術碩士學位課程充滿期待，「加州是一個電影的中心點，有許多電影界、動畫界的專業人士，自己不僅可以拓寬眼界，更可以拓展人脈，希望未來能和這些業界巨擘合作。」

另外，23/24學年殘疾學生海外獎學金得獎者為陳曉朗，他現就讀浸信會呂明才中學，擬於美國史丹福大學修讀數學及計算機科學學士學位課程。

●中大生義助窮學生 盼陪伴成長

昨獲頒2022/23年度獎學金的石淦銘是中文大學四年級學生，因疫情間網課問題，召集了來自不同學院的二、三十名學生，組織義教團隊以科技助學生學習；為幫助低收入家庭學生探索前路，又組織模擬大學，邀大學生通過扮演教授，並設置模擬面試、選科等環節，讓中學生預先體驗大學選科，做好生涯規劃。石希望未來可成為老師，而比起「以生命影響生命」的口號，他更希望自己能夠陪伴學生成長、探索屬於他們人生的答案。

另一名獲得2022/23年度研究生獎學金的張文曦目前是香港大學地理學哲學博士。他從事「城市微氣候」研究項目，並與中學合作教學生製作DIY的微氣候探測站，在城市進行探測活動，令他們接觸更多科學了解社區，最終扭轉「地理科是吹水科」的迷思。

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記者 解青羽



