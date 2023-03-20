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【MIRROR成員】Ian臨時被林俊傑個唱彈鐘　Stanley上載隊友大合照引誤會

娛樂 10:10 2023/03/20

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

MIRROR成員陳卓賢（Ian）原定會為林俊傑（JJ）任個唱嘉賓。

歌手林俊傑（JJ）的《JJ20世界巡回演唱會香港站》於昨晚（3月19日）在中環海濱舉行第三場演出，MIRROR成員陳卓賢（Ian）為昨晚的嘉賓，Ian也有到場參與綵排，不過最終未見現身。

演唱會主辦方有就事件回覆傳媒，而MIRROR經理人花姐則未有任何回應。

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Ian被「彈鐘」

自Ian擔任JJ演唱會嘉賓的消息傳出後，部份hellosss（Ian粉絲名稱）已購買門票作支持，不過Ian最終未有踏上舞台，演唱會主辦方回應指：「由於與MIRROR方面溝通上出現問題，所以取消相關演出環節。」

Ian未有擔任JJ的演唱會嘉賓，又有傳是因為公司MakerVille以安全理由，故不讓Ian上台。

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Ian取消追蹤JJ

面對被取消相關演出環節，Ian被發現在Instagram上取消追蹤JJ的IG帳號，更令人認為他是希望藉unfollow表達不滿。

同時，又有指Ian是次感到不被尊重。

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Stanley派福利

「大表哥」Stanley在IG上載與Alton、Lokman、Ian、AK、Tiger 及Jeremy的合照。Stanley寫道：「要記念吓！！」並hashtag「mirrorweare」 。

Ian率先在IG限時動態內轉載，寫道：「記低」，AK、Jeremy、Tiger同樣有轉載這一張合照。

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由於Stanley在JJ演唱會結束過後上載大合照，令部份粉絲誤會眾人到場支持Ian。

不過，有「心水清」的粉絲們認出拍照地點是銅鑼灣避風塘，又指Stanley現時並不在港、Jeremy與Alton現時已染上新髮色，指出相片只不過是較早前所拍攝。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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