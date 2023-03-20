【中年好聲音】龍婷又喊又笑自爆夢想多　顏志恒獲頒MVP感謝太太支持

▲ 《中年好聲音》參加者李佳。

TVB綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》在昨晚（3月19日）播出第16集是「第六部曲 故事之歌」下半場的《爭入十強！次回合生死鬥！》。

今集《中年好聲音》最高分者是選唱《好人》的林鉫徫，而唱《P.S.我愛你》的曹敏寶則因獲得72分最低分被洶汰。

另外，本集《中年好聲音》嘉賓評審Eric Kwok（郭偉亮）更根據12強本部曲表現選出MVP，最終大熱之一的顏志恒憑「犧牲」獲得殊榮，場面感人。

▲ 龍婷

唱《容易受傷的女人》網絡爆紅

今集6位出戰選手與上集6位一樣分享了各自要面對的人生課題，以靚聲馳名的龍婷分享了自己「飄洋過海」來到香港尋夢的故事，說到盡量想堅強於人前時更淚流披面：「我表面係比較堅強，我唔開心嗰啲我會收埋，我講出嚟都冇用。」

龍婷於2017年4月23日正式踏出在旺角西洋菜街街頭獻唱的第一步，她笑說當年開始時也是無從入手，並慶幸唱了一個月左右即憑《容易受傷的女人》在網絡爆紅：「條片喺網絡上畀好多人睇到，然後愈嚟愈多人去菜街聽我唱歌。有朋友話我聽，佢有時有情緒問題，聽完我唱歌會減輕咗啲唔開心，我會覺得自己咁樣好有用。」

▲ 節目播出龍婷當年街頭唱歌的片段。

街頭獻唱收獲粉絲的愛

又喊又笑的龍婷續指街頭獻唱讓她收穫了很多粉絲的愛，並搞笑指自己夢想比別人多：「我達成咗一個目標，就會再有一個新目標，人哋話《一人有一個夢想》，我就有好多個夢想。」

龍婷選擇獻給粉絲的《飄洋過海來看你》，最終為她帶來82分順利進級，而龍婷是次獲得高分，竟和她收起招牌笑容有關，張佳添：「我感覺到你有少少唔慣唔笑住嚟唱，但我好欣賞你終於做到呢樣嘢」

當中，Eric更是給予高度評價：「佢隻眼會演戲，咩叫演唱，除咗唱都要演，好多人忽略咗演嘅部分…你嘅演令我覺得你唱得好真誠，成件事好實淨、好專業，值得高分。」

李佳哽咽發表愛的宣言

至於李佳和曹敏寶，則分別將《我只在乎你》及《P.S.我愛你》獻給爸爸老公和女兒。

年紀很小已失去父親的李佳，當年最後獻給父親的歌曲正是《我只在乎你》，談到丈夫，她指對方像是爸爸派來為自己延續愛的人。

▲ 李佳與丈夫。

以全新方式演繹《我只在乎你》的李佳，不但唱出真感情，更唱出個人風格，縱然斷續的演唱方法未獲一致認可，但仍得到83分全場最高分。Eric Kwok：「你好有style，我覺得好有型」，伍仲衡：「畀分我好睇你own唔own到隻歌，你own到，我覺得呢隻歌你畀到新生命」。

對於李佳在台上感嘆虧欠丈夫，並指自己傳統的顧家思想似與老公渴望男女之間浪漫的愛大相徑庭，對此肥媽抵死指正謂：「第日大咗仔女係走梗架！你聽住呀，佢唔走都係返嚟攞嘢架啫。」

肥媽此話一出全場嘩然，肥媽笑問完現場觀眾「啱唔啱聽」後續說：「你嘅伴侶係同你永遠架！你今日唱歌，我身為女人係feel到你有幾咁在乎。」

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顏志恒喜獲MVP

至於曾因患焦慮症，要服藥以致體重暴增至165磅的曹敏寶，坦言全靠《P.S.我愛你》這首歌掃走負能量。雖然寶寶傾盡真誠落力演出，但卻因音準及難有進步空間等問題而獲全場最低分被淘汰；雖然未能進級，但寶寶仍開心的說：「我去到12強已經賺咗！」

至於喜獲MVP的顏志恒，則感激Eric Kwok看出他為追尋音樂夢犧牲了很多：「我作為廚師，要分身去參加呢個比賽其實好難，因為好多同事未必支持，佢哋唔鍾意唱歌，佢哋永遠唔知我諗乜。第二我係犧牲咗時間，我要衷心多謝太太仲有我媽咪，冇咗呢兩位顏太幫我打點所有嘢，我企唔到喺呢度。」場面感人。

▲ 顏志恒（左）