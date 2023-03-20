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【嚴厲家長】與男友旅行父母堅持同行4人同房　網民見女子一事實嚇窒

親子 10:25 2023/03/20

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

有女子與男友旅行，父母卻堅持4人同行同房。

父母總是擔心子女，尤其深怕女兒吃虧。馬來西亞一名女子在社交平台分享，她與拍拖4年的男友旅行，父母例必同行，並堅持4人同房，令她無法與男友單獨共處一室。當一眾網民以為她或許是10多歲的年輕女生時，原來她已經37歲，令網民為之嘩然。

父母堅持4人同房

該名女子近日於當地廣播電台「MY (Malaysia)」匿名投稿表示，父母對她管教非常嚴厲，她與男友約會必須晚上11時回家，並有最遲午夜12時的門禁。她有時想跟男友旅行，雙親的反應是︰

我父母就說他們必須得一起去，然後全部睡在同一間房才可以。父母說怕我們做錯事。

最新影片︰

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女子為此感到很無奈，就算二人不出國旅行，只是在馬來西亞Staycation，父母也要跟在一起，還是4人同房，「我跟我媽睡，我男友跟我爸睡。」男友曾跟她說，她爸爸的鼻鼾聲太大聲了。她指已跟男友拍拖4年，可是︰

我倆從來沒有一起在房間睡過同一張床過夜。是我父母管得太嚴厲了嘛？

最後她道出事實，「我37歲，我男友40歲」，當看到這裡網民都直呼難以置信。

網民驚訝︰以為你17歲

帖文引來網民熱議，網民表示「我還以為你17歲」、「原來灰姑娘現年37歲了」、「男朋友能夠容忍4年真的厲害」、「他們是想要你孤獨終老嗎？」、「天下父母心，他們都是怕你還沒結婚就吃虧」。

不少網民認為她年紀不少了，可以自己決定，根本不必太在意父母，而父母的舉動也實在令人吃驚，不說還以為女兒是10多歲的少女。點擊看更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳

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