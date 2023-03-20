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熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
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【交通意外】呈祥道巴士撞壆傾側冒煙　司機昏迷至少21人受傷【有片】

社會 09:59 2023/03/20

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

呈祥道巴士撞壆傾側冒煙，司機昏迷30餘名乘客被困。（Facebook 馬路的事討論區）

呈祥道發生嚴重交通意外。警方今早（20日）9時42分接報，指在長沙灣呈祥道，一輛290A巴士撞壆傾側，司機一度陷入昏迷，其後回復清醒。車上約30餘名乘客被困車內，下層乘客已自行離開車廂，上層乘客仍然被困。

點擊即看事發經過 ↓ 

救援人員接報到場，暫報稱約有21人受傷，涉及10男11女，其中1名男子傷勢較為嚴重，但仍然清醒。消防正嘗試將仍然被困的上層乘客救出，部份人神色淡定，有人手持手機似在瀏覽資訊。

九巴發言人稱，涉事車長有超過2年駕駛相關路線經驗，於前日（18日）為休息日，而涉事巴士在上星期四（16日）完成定期檢測。九巴對所有受傷乘客致以深切慰問，已派員到醫院慰問，會全力協助警方調查。

    點擊圖片放大
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因交通意外，運輸署宣布呈祥道（往荃灣方向）近荔枝角公園封全線，龍翔道車龍倒灌至豐力樓一帶。

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記者：黃穎津

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