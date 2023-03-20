【交通意外】呈祥道巴士撞壆傾側冒煙釀38傷　司機一度昏迷涉危駕被捕【有片】

▲ 呈祥道巴士撞壆傾側冒煙，司機昏迷30餘名乘客被困。（Facebook 馬路的事討論區）

呈祥道發生嚴重交通意外。警方今早（20日）9時42分接報，指在長沙灣呈祥道往荃灣方向近清麗苑，一輛290A雙層巴士撞壆傾側，司機一度陷入昏迷，其後回復清醒。車上約30餘名乘客被困車內，下層乘客已自行離開車廂，上層乘客仍然被困。

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救援人員接報到場，暫報稱約有21人受傷，涉及10男11女，其中1名男子傷勢較為嚴重，但仍然清醒。消防正嘗試將仍然被困的上層乘客救出，部份人神色淡定，有人手持手機似在瀏覽資訊。

九巴發言人稱，涉事車長有超過2年駕駛相關路線經驗，於前日（18日）為休息日，而涉事巴士在上星期四（16日）完成定期檢測。九巴對所有受傷乘客致以深切慰問，已派員到醫院慰問，會全力協助警方調查。

荔枝角消防局局長助理消防區長梁建明指，消防人員到場後，發現下層大約14名乘客已自行疏散至安全位置，另有4名行動不便老人需要消防員協助離開車廂。坍塌搜救專隊到場後，人員加固車輛、穩定車身後，在上層帶走58名乘客。

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梁建明續指，事發現場是九龍一條主要的幹道，事件亦發生在上午較繁忙時段，消防人員需要較長時間到場。而肇事現場巴士有翻側風險，需要進行加固才進行救援，期間消防處有與上層乘客取得聯絡，知道他們的情況及傷勢。

長沙灣救護站高級救護主任郭敬軒指，事故中有77名市民在車廂之內，當中有30人經初步治理後，無須送院。另有9名傷者主要傷勢是頸痛，以及38名輕傷傷者，其中包括司機，主要傷勢是面部、手部擦傷。所有傷者經由16輛救護車，分別被送往廣華醫院、仁濟醫院、瑪嘉烈醫院以及明愛醫院。

西九龍總區交通部特別調查隊第二隊督察陳柏祺表示，除肇事巴士左車頭受到嚴重損毀外，意外造成的碎片亦波及一輛在旁邊駛過的私家車。現時巴士已被扣留，稍後會作檢驗，並以危險駕駛拘捕肇事巴士司機。警方會循巴士機件性能、司機駕駛態度及其精神狀態調查。他又補充，肇事路段呈祥道並非交通意外黑點。

因交通意外，運輸署宣布呈祥道（往荃灣方向）近荔枝角公園一度全線封閉，龍翔道車龍倒灌至豐力樓一帶。呈祥道現已解封。

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記者：黃穎津、黃傑偉