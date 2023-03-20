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【星級父母】鍾麗淇大女參加跑步比賽　跟湯盈盈女兒同完成3公里跑

娛樂 10:23 2023/03/20

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

鍾麗淇與大女。

「香港迪士尼樂園10K WEEKEND 2023跑步盛事」相隔三年後昨日再度舉行，多位星級跑手：姜皓文、袁偉豪、楊潮凱、梁諾妍、Feanna 黃淑蔓、小肥，及星級父母陳豪、陳展鵬、單文柔、湯盈盈、鍾麗淇，楊洛婷、朱凱婷帶同子女，在度假區參與跑步賽事。
 
其中首次參加10K Weekend的姜皓文道：「今日樂園賽道十分適合長跑，我好滿意自己。」袁偉豪參與10公里賽事，覺得在迪士尼樂園跑比賽特別與別不同：「在度假區的跑道上氣氛好好，所有工作人員同跑手都笑滿面，沿途有好多迪士尼朋友打氣，又有現場LIVE表演，真係PB也可以拋開一邊。」

一家四口。

湯盈盈帶同兩位千金Alyssa及Kassidy一同挑戰「Duffy與好友3公里跑」，盈盈部署好有策略地完成賽事，她說：「我們對跑步賽道已經非常熟悉，小朋友最期待就是沿途可以見到LinaBell為他們加油打氣，更有動力跑向終點，這次首度穿過奇妙夢想城堡的拱門，感覺自己與女兒一同變身成為公主，非常 Magical。」

Kassidy在完成賽事後不願離開，更一度依依不捨，攬實鍾麗淇的細女Michela不放，場面搞笑。

盈盈跟女兒。

楊潮凱笑言終於可以除下口罩參與賽事，留下難忘的回憶，至於陳展鵬與單文柔首次參加Disney Run，表示比賽是給女兒的率先探路，展鵬道：「我女兒最鍾意米奇米妮同公主，所以今次跑步同時亦不忘跟迪士尼朋友集郵，期待下年Quinta長大點，帶埋佢一齊跑，一定會樂而忘返。」陳豪這次與次子Nathan及細女Camilla首度參與3K賽事，他都表示：「可以與子女一同共享天倫樂，十分Happy!」
 
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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