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【令人心痛】30歲網紅嚴重偏頭痛確診視神經炎突離世 遺下兩名年幼孩子

親子 11:07 2023/03/20

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

不少都市人有偏頭痛，英國一名30歲網紅媽媽飽受嚴重偏頭痛困擾，數個月後被診斷患上視神經炎，日前突離世，留下兩名年幼孩子。

童學園
【童學園】土生土長巴裔校草成副校長　4個妹受薰陶一門五傑投身教育

綜合外媒報道，在抖音擁有近7萬名追蹤者網紅媽媽Jehane，平時與粉絲分享凑仔等日常生活，她近數月亦有分享自己有嚴重偏頭痛健康問題，最後被確診患上視神經炎，她曾向粉絲解釋，被確診患有視神經炎原因，因視神經負責將訊息從眼睛傳到大腦，而視神經炎將導致嚴重頭痛，她近數周不斷進出醫院。且準備進行手術。

她期望可服止痛藥及做手術減輕疼痛，

我不想生病，但是我無法抬頭，無法走路，我需要被推著。

Jehane的好友在網上發佈離世消息，稱儘管Jehane飽受疾病困惱，但突然離世，留下分別3歲及1歲孩子，親友對她離世完全沒有心理準備，感到傷心，承諾會盡力照顧好Jehane的兩位孩子。

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責任編輯︰王明芳

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