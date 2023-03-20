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【東涌羅浩楷】利愛安新髮型令人眼前一亮　Kirsten因天生曲髮遭同學欺凌【多圖】

娛樂 12:44 2023/03/20

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

「東涌羅浩楷」利愛安以新look示人！

在2021年香港小姐面試日，利愛安（Kirsten）在傳媒面前說了句「come from Tung Chung」以及當天的打扮及一頭曲髮，而被封為「佛祖」及「東涌羅浩楷」，並受到網民關注。

事隔近兩年，Kirsten除了已是TVB的合約藝員外，她在近日又搞搞新意思，「變髮」示人！

【開心速遞】利愛安天生曲髮被歧視　單親家庭成長與哥哥互相扶持【有片】

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  • + （IG圖片）

利愛安轉新Look

近日，Kirsten在IG分享自己身穿喱士吊帶裝的自拍照，寫道：「Have you seen me somewhere before？Do I look familiar？You wanna dance?」並同時寫下「#dance #singer #artist #sexy」，莫非她在為翻唱歌曲作準備？

相中的一大亮點就是Kirsten換上新髮型，以眉上瀏海配上黑色長直髮，捨棄其標誌性的曲髮，有網民留言稱讚Kirsten變得美麗。

最新影片推介：鄺潔楹專訪

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天生曲髮被歧視

利愛安由素人變網民焦點外，更快過同屆港姐佳麗，火速加盟處境劇《愛‧回家之開心速遞》，而且演工人姐姐Naomi獲網民讚賞！

Kirsten接受TOPick專訪時，指自己在讀幼稚園時已曾遭頑皮女同學欺凌：「小時候常常被欺凌，只因為我有一頭曲髮。她們會問：『（曲髮）是真的嗎？』，並拉扯我的頭髮。」

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Kirsten續說：「她們指我的頭髮有如海綿，因為真的很曲，她們會拉扯我的頭髮，最壞的情況已在幼稚園時期發生。」

一頭曲髮遭取笑外，連身型也成同學笑柄，Kirsten說：「以前我很瘦，有些人會說過於纖瘦，甚至會問：『你是否不會食東西？』，但亦有人會說：『你太肥胖了！』。以女生來說我算長得高，高度有173cm，我不覺得自己肥胖，或許我是正常身型，我的BMI是22。」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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