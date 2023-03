【東涌羅浩楷】利愛安新髮型令人眼前一亮　Kirsten因天生曲髮遭同學欺凌【多圖】

▲ 「東涌羅浩楷」利愛安以新look示人!

在2021年香港小姐面試日,利愛安(Kirsten)在傳媒面前說了句「come from Tung Chung」以及當天的打扮及一頭曲髮,而被封為「佛祖」及「東涌羅浩楷」,並受到網民關注。

事隔近兩年,Kirsten除了已是TVB的合約藝員外,她在近日又搞搞新意思,「變髮」示人!

利愛安轉新Look

近日,Kirsten在IG分享自己身穿喱士吊帶裝的自拍照,寫道:「Have you seen me somewhere before?Do I look familiar?You wanna dance?」並同時寫下「#dance #singer #artist #sexy」,莫非她在為翻唱歌曲作準備?

相中的一大亮點就是Kirsten換上新髮型,以眉上瀏海配上黑色長直髮,捨棄其標誌性的曲髮,有網民留言稱讚Kirsten變得美麗。

天生曲髮被歧視

利愛安由素人變網民焦點外,更快過同屆港姐佳麗,火速加盟處境劇《愛‧回家之開心速遞》,而且演工人姐姐Naomi獲網民讚賞!

Kirsten接受TOPick專訪時,指自己在讀幼稚園時已曾遭頑皮女同學欺凌:「小時候常常被欺凌,只因為我有一頭曲髮。她們會問:『(曲髮)是真的嗎?』,並拉扯我的頭髮。」

Kirsten續說:「她們指我的頭髮有如海綿,因為真的很曲,她們會拉扯我的頭髮,最壞的情況已在幼稚園時期發生。」

一頭曲髮遭取笑外,連身型也成同學笑柄,Kirsten說:「以前我很瘦,有些人會說過於纖瘦,甚至會問:『你是否不會食東西?』,但亦有人會說:『你太肥胖了!』。以女生來說我算長得高,高度有173cm,我不覺得自己肥胖,或許我是正常身型,我的BMI是22。」

