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【花書生熱愛史】「三秒朴寶劍」厲雲處男擔正韓劇　姜勳鄭乾柱憑高顏值上位

娛樂 10:42 2023/03/20

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

《花書生熱愛史》尹端午（辛叡恩飾）

由韓國人氣女星辛叡恩及三大新生代上位男神厲雲、姜勳和鄭乾柱攜手主演的Viu Original原創青春韓劇《花書生熱愛史》今晚（3月20日）開播，香港觀眾可以透過「黃Viu煲劇平台」免費緊貼進度。

改編自同名網路小說韓劇《花書生熱愛史》以古代民宿為背景，講述打破既有觀念的「二花院客棧」女主人尹端午（辛叡恩飾）和懷有不可告人秘密的房客「花美男三人幫」：高冷武科生姜山（厲雲飾）、花花公子金時烈（姜勳飾）、名門之後鄭有夏（鄭乾柱飾），合力解開十3年前的神祕謎團，以及圍繞四人的心動羅曼史。

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獲封肌肉版寶劍

《花書生熱愛史》集結最當時得令的「電捲棒惡女」辛叡恩，以及三大新生代大勢男演員，其中人稱「三秒朴寶劍」的厲雲更是首度擔正演出。

現年24歲的他早於2017年透過韓劇《愛情的溫度》出道，並憑藉《解讀惡之心的人們》奠定演員地位；不過最令人關注的是他酷似男神朴寶劍的臉蛋，韓國網民更指他是「肌肉版寶劍」，堪稱天使外貌和魔鬼身材的綜合體！

《花書生熱愛史》姜山（厲雲飾）

主演韓版《想見你》

劇中飾演典型花花公子「金時烈」的姜勳以《衣袖紅鑲邊》「洪國榮」一角走紅，還獲頒該年度MBC演技大賞男子新人獎，演出漸受肯定。

去年，他更獲選出演韓版《想見你》莫俊傑（原角由施柏宇飾演）一角，人氣有望再創高峰。

《花書生熱愛史》金時烈（姜勳飾）

至於擁有187cm的鄭乾柱則是「偶像劇御用演員」，過去不但主演人氣漫改劇《偶然發現的一天》、也曾客串《女神降臨》，外型溫暖的他將在劇中飾演觀察力強、心思細膩的名門書生鄭有夏，並在住宿期間與三人建立了可貴的友情。

《花書生熱愛史》劇組也釋出了多款CP海報，包括厲雲牽著辛叡恩在雪地散步、辛叡恩與姜勳在花園打情罵俏，以及鄭乾柱伸手為女方遮陽等，更令人好奇女主角最後情歸何處。

《花書生熱愛史》鄭有夏（鄭乾柱飾）

撰文 : TOPick柴犬出動

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