  • 22°C
香港時間 : 2023320日 (週一) 11:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【殭屍病毒】「殭屍病毒」藏冰川萬年持續融化　醫生警示：人類從未遇過

健康 10:59 2023/03/20

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

全球日益暖化，隨著冰川融化，或會引發病毒出土危機。

全球日益暖化，隨著冰川融化，或會引發病毒出土危機。台灣胸腔暨重症專科醫師黃軒，最近在社交平台分享，隨著永凍土融化，越來越多現代人類從未遇到過的病毒，將會浮現在地球。而這些病毒，曾被冰凍2.7到4.85萬年左右不等。

最新影片：

童學園
【童學園】土生土長巴裔校草成副校長　4個妹受薰陶一門五傑投身教育

黃軒指出，歐洲一組研究人員在挖掘西伯利亞永久凍土時，發現並復活了13種史前病毒，研究人員給這些病毒稱為「殭屍病毒」；研究人員發現，這些殭屍病毒復活後仍具有感染力，大家開始擔憂，後續感染會有更大問題。

黃軒引述新聞指出，歐洲一組研究人員在挖掘西伯利亞永久凍土時，發現並復活了13種史前病毒，研究人員稱這些病毒為「殭屍病毒」。研究人員發現這些殭屍病毒復活後仍具有感染力，大家開始擔憂，後續感染會帶來更大問題。

他續指，這次研究只觀察到殭屍病毒能感染變形蟲，但是在諸如永久凍土等環境中，確實存在能感染人類的病毒。

他又繼而引述之前的研究，引證過去確實有研究團隊在凍土層中，發現能感染人類的病毒或細菌。例如97年科學家在阿拉斯加永凍土掘出的女屍身上，發現有1918年西班牙流感的病毒株；又例如2012年，科學家證實在冰凍300年的西伯利亞女木乃伊身上，發現天花病毒的遺傳基因殘跡。

黃軒表示，人類免疫系統從未遇過這些殭屍病毒，並指出有專家強調：

引發下一次大流行的可能性機率，應該不會是零。

他並提醒大眾要把殭屍病毒視為一個未來風險：

也許不在我們這一代（也有可能是我們這一代），可能是下一代，只要人類把地球持續加溫，凍土持續融化，殭屍病毒出現，就有可能也無處不在了…

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【殭屍病毒】冰凍逾4.8萬年「殭屍病毒」復活　科學家揭：仍具傳染力
17:37 2023/03/10
【殭屍病毒】冰凍逾4.8萬年「殭屍病毒」復活　科學家揭：仍具傳染力

你可能感興趣

【殭屍病毒】冰凍逾4.8萬年「殭屍病毒」復活　科學家揭：仍具傳染力
17:37 2023/03/10
【殭屍病毒】冰凍逾4.8萬年「殭屍病毒」復活　科學家揭：仍具傳染力
健康問題 病菌及病毒 傳染病 氣候暖化

最高瀏覽

【林敏驄演唱會】阿聰西九演唱會發生意外　嘉賓鍾鎮濤台上發軟蹄向前仆
10:24 2023/03/19
【林敏驄演唱會】阿聰西九演唱會發生意外　嘉賓鍾鎮濤台上發軟蹄向前仆
【突發惡疾】女主播報天氣突翻白眼倒地昏迷　現場直播恐怖一幕
14:23 2023/03/19
【突發惡疾】女主播報天氣突翻白眼倒地昏迷　現場直播恐怖一幕
【隱形戰隊】劉佩玥性感睡衣騷白滑長腿　阿Moon扮一樓一鳳姐遭強暴
17:23 2023/03/19
【隱形戰隊】劉佩玥性感睡衣騷白滑長腿　阿Moon扮一樓一鳳姐遭強暴