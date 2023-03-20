【殭屍病毒】「殭屍病毒」藏冰川萬年持續融化　醫生警示：人類從未遇過

▲ 全球日益暖化，隨著冰川融化，或會引發病毒出土危機。

全球日益暖化，隨著冰川融化，或會引發病毒出土危機。台灣胸腔暨重症專科醫師黃軒，最近在社交平台分享，隨著永凍土融化，越來越多現代人類從未遇到過的病毒，將會浮現在地球。而這些病毒，曾被冰凍2.7到4.85萬年左右不等。

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黃軒指出，歐洲一組研究人員在挖掘西伯利亞永久凍土時，發現並復活了13種史前病毒，研究人員給這些病毒稱為「殭屍病毒」；研究人員發現，這些殭屍病毒復活後仍具有感染力，大家開始擔憂，後續感染會有更大問題。

黃軒引述新聞指出，歐洲一組研究人員在挖掘西伯利亞永久凍土時，發現並復活了13種史前病毒，研究人員稱這些病毒為「殭屍病毒」。研究人員發現這些殭屍病毒復活後仍具有感染力，大家開始擔憂，後續感染會帶來更大問題。

他續指，這次研究只觀察到殭屍病毒能感染變形蟲，但是在諸如永久凍土等環境中，確實存在能感染人類的病毒。

他又繼而引述之前的研究，引證過去確實有研究團隊在凍土層中，發現能感染人類的病毒或細菌。例如97年科學家在阿拉斯加永凍土掘出的女屍身上，發現有1918年西班牙流感的病毒株；又例如2012年，科學家證實在冰凍300年的西伯利亞女木乃伊身上，發現天花病毒的遺傳基因殘跡。

黃軒表示，人類免疫系統從未遇過這些殭屍病毒，並指出有專家強調：

引發下一次大流行的可能性機率，應該不會是零。

他並提醒大眾要把殭屍病毒視為一個未來風險：

也許不在我們這一代（也有可能是我們這一代），可能是下一代，只要人類把地球持續加溫，凍土持續融化，殭屍病毒出現，就有可能也無處不在了…

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責任編輯：羅嘉欣