【買樓結婚】男友瞞股票輸$15萬存款歸零　準新娘憂婚後無保障︰好低落

▲ 台灣有女網民跟男友準備結婚，但發現對方股票輸$15萬、存款歸零。

要排除萬難才可步入婚姻，時有聽聞情侶籌備婚禮時始發現有問題，最終結婚不成。有名台灣女生跟男友籌備明年結婚，已買樓裝修中，由於要俾一大筆錢，男友俾不到，只能跟女友「自首」股票輸了$15萬，銀行存款歸零，女方擔心婚後生活沒有保障，求問網民意見。

該名台灣女網民於14日（上周二）在網上討論區「Dcard」發帖求問網民意見，帖文標題為「男友存款突然變0」，分享最近發生了一件讓她心情很低落的事情，她現年27歲，跟28歲的男友在一起7年多，打算明年結婚。他們都在公家單位工作，即打政府工，月入大概8萬多台幣（約2萬港元），已出來工作數年。

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男友一度瞞股票輸$15萬

大約兩年前，他們有訂預售買樓花，這段時間陸陸續續俾錢，最近交屋了更開始裝修、買傢具電器等等，用到的錢比較多。由於一下子要拎很多錢，女友才發現男友的財政狀況，令她感到失落。

結果紙包不住火，發現男友不小心在去年股票輸了60幾萬（台幣，折合15.4萬多港元），現在除了房貸，又必須加上信貸，且存款完全歸零……

男友跟女友講到錢銀問題有困難，她完全無法置信。女方提及自己其實是有存款幾十萬台幣，雖然是足夠繳付現時新屋裝修家具電器，但擔心男友財政狀況很難儲錢，之後婚後生活無保障，不知道怎麼辦。

我沒有想放生他，但因為這件事我好苦惱……因為我們其實打算明年結婚，突然這樣，感覺生活品質也不太一樣被影響……

網民意見兩極

網民意見兩極，有的安慰事主，要跟準老公一起共患難，男友只是沒有規劃好理財，60萬台幣不是非常龐大的數目，當學投資交學費，「依照你們現在收入和支出，別想著碰股票來賺錢，多留點現金吧」、「既然都要結婚了，錢就是兩個人一起的，女生多付出一點也可以吧」等。另一方面，有網民不認為是蝕錢的問題，而是男方沒有跟女友一早坦承，沒有責任，是要出錢才說，「主要是信任和誠實，輸了60要等到拿不出來買傢俱的時候才攤牌」，建議事主好好考慮男友是否值得付託終生。

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責任編輯︰王明芳