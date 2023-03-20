【樂園驚險】少女玩機動遊戲被彈上90米高空　多次吐舌反白眼陷昏迷

▲ 少女玩機動遊戲被彈上90米高空，多次吐舌反白眼陷昏迷。

當乘搭機動遊戲設施前，要確保自己的承受能力，以免出現意外。澳洲兩名少女Lily和Ella，近日前往黃金海岸衝浪者天堂（Surfer's Paradise）乘坐機動遊戲「彈弓椅（Slingshot Ride）」時，其中Ella多次昏迷又甦醒，更出現吐舌、反白眼等異象，嚇壞一旁的Lily。

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綜合外媒報道，Lily於TikTok上載一段影片，為早前與朋友Ella於黃金海岸衝浪者天堂乘坐「彈弓椅」，出現了各種奇怪的舉動。2人在乘坐該遊樂設施時，最高被彈至90米的高空，Lily則開始大聲尖叫。其間Ella更失去意識、全身無力，一旁的Lily隨後發現她出現吐舌、反白眼等異況，令她十分擔心。

在乘搭過程中，Ella曾多次昏迷又再次甦醒，並間斷發出兩聲尖叫，隨後又陷入昏迷。Lily見狀便多次確認她的狀況，不斷拍打Ella的面部讓她保持清醒，又向地面的工作人員大聲呼叫「她昏過去了」。在機動遊戲減慢速度時，Ella才甦醒過來，Lily隨即安慰她「快要結束了」，最終兩人平安無事落地，Ella也恢復正常。

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影片曝光後即吸引大批網民的關注，紛紛留言直呼十分驚險：

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責任編輯：羅嘉欣