  • 23°C
香港時間 : 2023320日 (週一) 13:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樂園驚險】少女玩機動遊戲被彈上90米高空　多次吐舌反白眼陷昏迷

健康 12:06 2023/03/20

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

少女玩機動遊戲被彈上90米高空，多次吐舌反白眼陷昏迷。

當乘搭機動遊戲設施前，要確保自己的承受能力，以免出現意外。澳洲兩名少女Lily和Ella，近日前往黃金海岸衝浪者天堂（Surfer's Paradise）乘坐機動遊戲「彈弓椅（Slingshot Ride）」時，其中Ella多次昏迷又甦醒，更出現吐舌、反白眼等異象，嚇壞一旁的Lily。

最新影片推介：

童學園
【童學園】土生土長巴裔校草成副校長　4個妹受薰陶一門五傑投身教育

綜合外媒報道，Lily於TikTok上載一段影片，為早前與朋友Ella於黃金海岸衝浪者天堂乘坐「彈弓椅」，出現了各種奇怪的舉動。2人在乘坐該遊樂設施時，最高被彈至90米的高空，Lily則開始大聲尖叫。其間Ella更失去意識、全身無力，一旁的Lily隨後發現她出現吐舌、反白眼等異況，令她十分擔心。

在乘搭過程中，Ella曾多次昏迷又再次甦醒，並間斷發出兩聲尖叫，隨後又陷入昏迷。Lily見狀便多次確認她的狀況，不斷拍打Ella的面部讓她保持清醒，又向地面的工作人員大聲呼叫「她昏過去了」。在機動遊戲減慢速度時，Ella才甦醒過來，Lily隨即安慰她「快要結束了」，最終兩人平安無事落地，Ella也恢復正常。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

影片曝光後即吸引大批網民的關注，紛紛留言直呼十分驚險：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【奪命過山車】40歲壯男玩過山車失聲臉色發黑　過度受驚心肌梗塞猝死
14:39 2023/03/08
【奪命過山車】40歲壯男玩過山車失聲臉色發黑　過度受驚心肌梗塞猝死
【樂極生悲】機動遊戲吊索突斷裂　13歲少年高空墮地猛撞鐵欄爆肺
13:22 2022/11/09
【樂極生悲】機動遊戲吊索突斷裂　13歲少年高空墮地猛撞鐵欄爆肺
【樂極生悲】7歲女童遊樂園玩斜坡滑車　高速撞欄當場昏迷搶救不治
17:39 2022/01/19
【樂極生悲】7歲女童遊樂園玩斜坡滑車　高速撞欄當場昏迷搶救不治

你可能感興趣

【奪命過山車】40歲壯男玩過山車失聲臉色發黑　過度受驚心肌梗塞猝死
14:39 2023/03/08
【奪命過山車】40歲壯男玩過山車失聲臉色發黑　過度受驚心肌梗塞猝死
【樂極生悲】機動遊戲吊索突斷裂　13歲少年高空墮地猛撞鐵欄爆肺
13:22 2022/11/09
【樂極生悲】機動遊戲吊索突斷裂　13歲少年高空墮地猛撞鐵欄爆肺
【樂極生悲】7歲女童遊樂園玩斜坡滑車　高速撞欄當場昏迷搶救不治
17:39 2022/01/19
【樂極生悲】7歲女童遊樂園玩斜坡滑車　高速撞欄當場昏迷搶救不治
健康問題 抖音 遊戲 澳洲

最高瀏覽

【林敏驄演唱會】阿聰西九演唱會發生意外　嘉賓鍾鎮濤台上發軟蹄向前仆
10:24 2023/03/19
【林敏驄演唱會】阿聰西九演唱會發生意外　嘉賓鍾鎮濤台上發軟蹄向前仆
【突發惡疾】女主播報天氣突翻白眼倒地昏迷　現場直播恐怖一幕
14:23 2023/03/19
【突發惡疾】女主播報天氣突翻白眼倒地昏迷　現場直播恐怖一幕
【隱形戰隊】劉佩玥性感睡衣騷白滑長腿　阿Moon扮一樓一鳳姐遭強暴
17:23 2023/03/19
【隱形戰隊】劉佩玥性感睡衣騷白滑長腿　阿Moon扮一樓一鳳姐遭強暴