【缺德游客】3女遊京都光顧老字號澡堂偷染髮　地磚染紅如兇案現場

▲ 3女遊京都，光顧老字號澡堂偷染髮，地磚染紅如兇案現場。

遊日時想體驗公共澡堂浸浴特色，也要遵守規範。京都一間老字號澡堂日前遭疑似遊客違規染髮，地磚全被染紅宛如兇案現場，令店家大感無奈。

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日本的大多數澡堂都有列明規定如禁止在在内染髮、除毛，禁有刺青人士入内等，位於京都市中京區的老字號錢湯「初音湯」也不例外，更衣室門口及室内都一直張貼相關告示提醒客人。但是，「初音湯」在日前卻遇到無禮客人，完全不理會公告内容。店家在Twitter發文並貼出照片，抱怨有3名疑似是遊客的20多歲年輕女性，無視公告擅自在澡堂内染髮。紅色染劑滲入地磚縫隙中，將整片地板染紅，宛如佈滿鮮血的兇案現場。

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店家表示，有常客在發現該3名女客人違規的自私行徑後通報，店家出面制止，卻被回應「我們只是用了有色洗髮水」。由於她們三番四次不聼勸，店家無奈只能自認倒霉，請員工下班後幫忙清理乾净。而員工們一直清洗到隔日凌晨4點，才算將地上的染劑洗乾淨。

網民憤怒抱不平

店家事後在帖文中表示，自己公開事件的原意並不是要攻擊那3名女客人，而是希望她們以後能在公共場所多考慮禮儀和道德。

對於這間老字號澡堂被惡意滋擾，網民紛紛替店家抱不平，譴責3名女客人是「道德崩壞」，並質疑「想染髮不會去美容院嗎？連去美容院染頭髮的錢都沒有嗎？」；還有網民指出，會做出這樣過分的行為，即使是外表打扮再美的女性，反映的仍是她內在醜陋至極。

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責任編輯：羅嘉欣