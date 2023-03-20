  • 23°C
香港時間 : 2023320日 (週一) 13:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【缺德游客】3女遊京都光顧老字號澡堂偷染髮　地磚染紅如兇案現場

健康 12:37 2023/03/20

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

3女遊京都，光顧老字號澡堂偷染髮，地磚染紅如兇案現場。

遊日時想體驗公共澡堂浸浴特色，也要遵守規範。京都一間老字號澡堂日前遭疑似遊客違規染髮，地磚全被染紅宛如兇案現場，令店家大感無奈。

最新影片：

童學園
【童學園】土生土長巴裔校草成副校長　4個妹受薰陶一門五傑投身教育

日本的大多數澡堂都有列明規定如禁止在在内染髮、除毛，禁有刺青人士入内等，位於京都市中京區的老字號錢湯「初音湯」也不例外，更衣室門口及室内都一直張貼相關告示提醒客人。但是，「初音湯」在日前卻遇到無禮客人，完全不理會公告内容。店家在Twitter發文並貼出照片，抱怨有3名疑似是遊客的20多歲年輕女性，無視公告擅自在澡堂内染髮。紅色染劑滲入地磚縫隙中，將整片地板染紅，宛如佈滿鮮血的兇案現場。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

店家表示，有常客在發現該3名女客人違規的自私行徑後通報，店家出面制止，卻被回應「我們只是用了有色洗髮水」。由於她們三番四次不聼勸，店家無奈只能自認倒霉，請員工下班後幫忙清理乾净。而員工們一直清洗到隔日凌晨4點，才算將地上的染劑洗乾淨。

網民憤怒抱不平

店家事後在帖文中表示，自己公開事件的原意並不是要攻擊那3名女客人，而是希望她們以後能在公共場所多考慮禮儀和道德。

對於這間老字號澡堂被惡意滋擾，網民紛紛替店家抱不平，譴責3名女客人是「道德崩壞」，並質疑「想染髮不會去美容院嗎？連去美容院染頭髮的錢都沒有嗎？」；還有網民指出，會做出這樣過分的行為，即使是外表打扮再美的女性，反映的仍是她內在醜陋至極。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【愛惜生命】日本百年溫泉被揭一年只換兩次水 　 前社長自殺亡遺書内容曝光
12:38 2023/03/13
【愛惜生命】日本百年溫泉被揭一年只換兩次水 　 前社長自殺亡遺書内容曝光
【恐怖意外】6歲男童酒店水池誤碰泡泡機被電死 涉事酒店翌日繼續營業
15:49 2023/02/08
【恐怖意外】6歲男童酒店水池誤碰泡泡機被電死 涉事酒店翌日繼續營業
【侵犯私隱】女子浸溫泉遭全程直播　五星級酒店一句回應惹公憤
18:54 2023/02/03
【侵犯私隱】女子浸溫泉遭全程直播　五星級酒店一句回應惹公憤

你可能感興趣

【愛惜生命】日本百年溫泉被揭一年只換兩次水 　 前社長自殺亡遺書内容曝光
12:38 2023/03/13
【愛惜生命】日本百年溫泉被揭一年只換兩次水 　 前社長自殺亡遺書内容曝光
【恐怖意外】6歲男童酒店水池誤碰泡泡機被電死 涉事酒店翌日繼續營業
15:49 2023/02/08
【恐怖意外】6歲男童酒店水池誤碰泡泡機被電死 涉事酒店翌日繼續營業
【侵犯私隱】女子浸溫泉遭全程直播　五星級酒店一句回應惹公憤
18:54 2023/02/03
【侵犯私隱】女子浸溫泉遭全程直播　五星級酒店一句回應惹公憤
網絡熱話 美容 京都 日本

最高瀏覽

【林敏驄演唱會】阿聰西九演唱會發生意外　嘉賓鍾鎮濤台上發軟蹄向前仆
10:24 2023/03/19
【林敏驄演唱會】阿聰西九演唱會發生意外　嘉賓鍾鎮濤台上發軟蹄向前仆
【突發惡疾】女主播報天氣突翻白眼倒地昏迷　現場直播恐怖一幕
14:23 2023/03/19
【突發惡疾】女主播報天氣突翻白眼倒地昏迷　現場直播恐怖一幕
【隱形戰隊】劉佩玥性感睡衣騷白滑長腿　阿Moon扮一樓一鳳姐遭強暴
17:23 2023/03/19
【隱形戰隊】劉佩玥性感睡衣騷白滑長腿　阿Moon扮一樓一鳳姐遭強暴