【互相扶持】媽媽被癌症帶走爸爸患淋巴癌 港女確診卵巢癌與爸爸互相扶持

一個家庭，先是媽媽患癌離世，爸爸亦確診癌症。女兒擔心不已時，驚悉連自己亦生癌。這個家庭會怎麼過？

我最近聽防癌會說起一件真人真事，因為女兒與我年紀相若，所以特別有感覺。上世紀90年代，鼻咽癌及肝癌已帶走她母親；也許當時年紀小，女兒不太認識此病。20多年後，癌症又重臨此家庭，今次看中父親，確診時已是淋巴癌第四期。女兒除了上班便是陪伴父親，身心俱疲的日子熬過了3年，女兒竟收到噩耗。

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在一次婦科檢查中，她確診患卵巢癌第一期，腫瘤達9厘米，隨即接受手術並進行化療。第一針後她身體極不適，以為會死去，更把銀行戶口交託丈夫。父女同病相憐，女兒壓力更大，因爸爸經常表示疲乏，當女兒稍有不適時，都會緊張地聯想到卵巢癌復發。可幸治療期間，兩人互相扶持。打化療針很辛苦，但一想到對方，便有動力治療下去。兩人正在康復中，但當中肯定遇到不少挑戰。

主持醫療節目時，我有一很深感受。癌症也好，傷風感冒新冠病毒也好，大致分3階段︰預防、治療、復康。政府大推基層醫療，「預防」被看重；精準個人化發展下，「治療」不太愁；最多人忽略的過程，是最長最熬人的「復康」。

就像剛才提到的家庭，病人與照顧者同樣患癌，可以怎樣幫忙？防癌會同事說，還幸女兒在孤獨的抗癌路上，自覺要自己幫自己，參與防癌會支援計劃，從《走過驚濤駭浪》癌症病人照顧者全面手冊中得到有用資訊，包括中西醫調理、財務安排等。女兒更開始行山及成為義工，不會終日在家，比以前更開懷。

疾病來襲，我們有時沒有選擇權，但我們可選擇樂觀面對，加上夥伴支援，必能踏上復康痊癒之路。

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原文刊於《晴報》，原題為走過驚濤駭浪