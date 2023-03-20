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【戰士小公主】鍾麗淇患罕見病大女完成3公里賽　見證愛女衝線感驕傲：難忘的活動

娛樂 11:51 2023/03/20

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

鍾麗淇患有罕見病的大女Isabella，靠自己一步一步衝線。

鍾麗淇（Margaret）的大女Isabella患有罕見病，曾被斷言活不過2歲，不過Margaret選擇與女兒笑著面對，在她的愛心照顧下，大女已度過12歲生日。

昨日（3月19日）Margaret一家四口到了迪士尼樂園參加「Duffy與好友3公里跑」，她在社交平台分享了當天的相片及影片，見到Margaret負責推著坐在手推車的大女Isabella，全部陪伴悉心照顧，到達終點時更鼓勵大女自己站起來，在胞妹Michela攙扶下Isabella靠著自己努力一步一步衝線，畫面溫馨又動人。

難怪作為母親的Margaret為女兒感到驕傲，並以英文感觸留言：

如此有趣的家庭活動！ 感謝爸爸和Michela讓我們吃掉你們的灰塵🏃🏻‍♀️🏃💨😂😂…但這給了Isabella和我更多的時間來享受所有讓我們歡呼的迪士尼角色！為Isabella今年也能通過終點線感到驕傲，幹得好Ga-tsai!!!!也非常感謝K-ma Ang也一直和我們在一起（或者我們是為了她留下來🤔🤔😂）。

對我們家庭來說又是一次難忘的活動，感謝Amy和迪士尼給我們帶來如此美好的核心回憶！！

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【戰士小公主】12年照顧罕病女從沒埋怨　鍾麗淇鼓勵同路人：盡我能力愛女兒

四號染色體缺損綜合症

Margaret於2010年與老公Nardone Ruggero結婚，同年誕下大女Isabella，不過Isabella在6個月大時，確診患有罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」（Wolf-Hirschhorn Syndrome），手腳軟弱無力、並有發展遲緩問題、需要長期食藥抗腦瘤，醫生曾診斷後斷言不能走路，更指她活不過兩歲。

Margaret在女兒5歲起教她走路，雖然一步一艱辛，但堅強的她如今終能扶著鐵架走出一段路，鍾麗淇形容女兒是「戰士公主」（Warrior Princess）。

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成立基金助特殊小孩

Margaret接受傳媒訪問時透露Isabella現在仍未能自己平衡，需靠坐行支架走路，但一家人仍抱有希望，又透露囡囡現在重約25kg（約55磅）。

被公認為好媽媽的Margaret，不少人認為她為愛女付出很多，但她卻反而感謝女兒：「好多人會覺得我付出好大，但我覺得得著更多。」

（Instagram圖片）

她指女兒在兩歲時，她報讀課程教特殊小朋友做瑜伽，丈夫有次提她每次見到小朋友都有講「你好嗎」，鍾麗淇反思卻一直很少跟女兒講，令她深切思考如何令女兒更快樂健康成長。

Margaret早年成立了基金BEYOND Foundation，幫助跟Isabella一樣有特殊需要的小朋友，支援需要家庭在醫療費用、支架等費用開支，令有特殊需要的小朋友的家庭，可享受普通家庭的小孩子生活。

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精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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