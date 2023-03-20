【女士養生】女人要養肝男人要補腎 每日一杯花茶簡單養肝法【附製法】

男女有別，中醫認為女士以肝為先天，而男士以腎為先天。

女性生理上以血為本，從月經到妊娠、分娩等不同階段，都需要大量的血液。肝臟是儲存血液的器官，同時也是供應血液和津液的來源，血液在經脈中循環。因此，肝臟的儲血功能對維持女性身體正常的生理功能非常重要。肝臟健康與月經調節密切相關，肝氣舒暢時，月經就會規律；而肝氣鬱結時，容易會導致月經不規律、痛經等問題。

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肝主疏洩，主要負責身體的排毒及疏洩，疏通全身的氣血，掌管新陳代謝、分泌、解毒，同時也負責調節氣血。肝臟的狀態也會影響情緒，加上女性天生容易多愁善感，疏肝有助於穩定情緒。

女士簡單養肝，只需要每天喝一杯玫瑰枸杞茶。準備玫瑰5朵和枸杞10克焗茶飲用。此茶有助養肝血、疏肝理氣、調節情緒、安神除煩的作用。需要注意的是，在月經期間不宜飲用玫瑰茶。

玫瑰味甘，性溫，歸肝、脾經，能行氣解鬱、活血化瘀、補血養氣、美顏護膚、促進血液循環、平衡內分泌、調節情緒。

枸杞味甘，性溫，歸肝、腎經，能滋補肝腎、益精血、清肝熱、養肝明目、預防視力模糊減退、改善體質。

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原文刊於《晴報》，原題為女士簡易養肝