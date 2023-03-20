【死神來了】53歲教練示範游繩下降出意外　高空40米墮地當場亡學生全程驚恐目擊

▲ 53歲教練示範游繩下降出意外，高空40米墮地當場亡。

任何戶外高空活動必定要小心，否則隨時生命不保。澳洲近日便發生了一宗游繩下降的悲劇，一名53歲的戶外活動教練Marcello Silveira於上周四(16日)親身示範如何游繩下降（Abseiling）時，竟不慎從40米高空摔地，當場傷重不治，整個恐怖過程更被學員目擊。

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根據外媒報導，當天Marcello帶領一所學校師生，包括15名高中生及2名教師戶外體驗，一行人抵達瑪格莉特河（Margaret River）附近知名景點「新娘洞穴」（Brides Cave），Marcello示範有關垂降時，意外卻出現。

有數名已成功游繩到洞穴底部的學生更是直接目睹教練從13層樓的高度摔落地，因此受到不小的驚嚇。事後，這群學生需由其他教練引導離開洞穴，後續將進行諮商治療。

由於，死者人緣甚好，其死訊除震驚澳洲戶外運動圈，友人們更自發替他家人在募資平台發起活動，至今為止已經籌集了超過美金20000元，希望能協助他的妻子和2個年幼的兒子度過難關。

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責任編輯：羅嘉欣