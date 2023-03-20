【扶貧政策】訂扶貧線助集中幫助最有需要人士　葉兆輝稱計算可加「可動用資產」

▲ 港大社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝。（資料圖片）

對於政府提出精準扶貧策略，港大社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝今日（20日）於電台節目表示，政府訂立扶貧線有助鎖定貧窮地區，了解社會實際情況，在政策上集中幫助最有需要的人士。

葉兆輝表示，社會資源有限，因此應「用數據說話」，了解社會實際情況，集中幫助最有需要的人士，並持續改善他們的生活。他亦舉例指，根據政府統計，大西北地區單身及新來港人士較多，而九龍舊區則長者較多，故應按地區的貧窮人數及特徵，投放適切的資源。

對於政府承認貧窮線局限於只計收入，並不涵蓋資產，葉兆輝表示，計算勞動人口的貧窮線有一定準確性，但貧窮線計算亦可加入「可動用資產」。

葉兆輝亦指，本港最低工資水平大幅落後其他國家，並建議取消每兩年檢討一次的做法，改為每年按消費物價指數增幅釐定最低工資水平。

港大社會工作及社會行政學系榮休教授周永新亦表示，政府應重點改善長者生活質素，並建議善用大灣區優勢，在內地建「退休村」。工聯會立法會議員鄧家彪補充指，近年配備醫療社福配套的房協長者屋受市場歡迎，惟成本高昂，故可將計劃推展至大灣區，又稱計劃適合剛開始計劃退休，並介乎逾60歲的長者，形容他們「適應能力較強」。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：梁凱婷