【黑暗榮耀2】網民點算文同珢復仇計劃耗1億韓圜　宋慧喬霸氣豪戴CHAUMET耳環

由國民女神宋慧喬主演的Netflix暗黑系復仇韓劇《黑暗榮耀》，第二季日前上架，宋慧喬一反以往浪漫風格突然復仇女王上身，而隨即掀起煲劇熱潮。在劇中飾演文同珢一角，為了向當年高中時代欺凌佢嘅「5人組」以牙還牙，花了18年時間籌備一個復仇計劃。

而日前在韓國網上論壇，有網友以「文同珢復仇所花的總金額」為題出post，呢位有心網友整理咗為咗報仇，文同珢總共洗咗幾多錢，睇完呢位網友結論，真係要講句，高手在網民間！呢呢位網推測是由夏天開始到翌年春天，估計大概用上約10個月時間。

而呢十個月復仇計劃入面租公寓費用約450萬韓圜、水電費約100萬韓圜、賢南月薪約3000萬元（以10個月計）、其代步車（SONATA（2008年款，中古價約250萬韓圜）、其日常開支約281.5萬韓圜；購買相機器材（約166.7萬元）、手機（約135萬元）；媽媽鄭美熙住院費月約120萬韓圜（每個月約60萬）、申英俊警察廳次長交通意外的費用約250萬元……差不多總計要成7千萬到1億韓圜左右，即係相等於42萬港紙！所以復仇除了花時間，原來都有價架！

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

不過，呢位網友應該數漏咗一樣，講緊嘅就係《黑》第二季第10集同第11集入面，文同珢戴咗對來自法國巴黎珠寶品牌Chaumet一對叫Josephine Aigrette鑽石耳環，價值港幣92,700元！作為私立學校教師當然買得起有餘啦，更何況復仇之路上買對耳環𠱁自己開心嘅洗費都應該計埋。值得一提呢對耳環設計靈感源法國史上最美麗的皇后Joséphine de Beauharnais，品牌專誠sponsor宋慧喬戴上，別具一番心意！

記者：黃鑑江