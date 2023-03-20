濕疹困擾多時好痛苦？一招告別濕疹束縛 一個月重拾自信素肌

一般人並不太理解濕疹人士有多痛苦，尤其每次發作，不單是影響外觀，降低個人自信，晚間持續痕癢更致徹夜難眠，真的身心耗損。因此，很多濕疹人士苦尋方法想擺脫「疹仔」命運，看盡皮膚專科，試盡偏方，都只想與它「分手」。最近就有幾位長期受濕疹困擾的女生，親身試用一款急救濕疹產品，使用一個月後，情況大大改善，不但告別濕疹束縛，更重拾自信素肌。

真實個案分享！一個月後改善泛紅、痕癢、脫皮等問題

濕疹是香港常見的皮膚病，據統計，每5個人就有一人患有不同程度的濕疹。濕疹屬自身免疫力系統問題，不具傳染性，常出現於手內側、眼皮、頸部、關節內側等位置，患處會出現紅腫、持續痕癢、脫皮，嚴重更會潰爛和滲血。很多人誤解濕疹難以「斷尾」，其實只要接受適當治療，再配合飲食習慣和多做運動，同時使用有效紓緩的產品，可以逐漸改善以上的情況，重拾原生肌膚。

最近，就有幾位長期受濕疹困擾的女生，親身試用一款來自日本的急救濕疹產品，使用一個月後，情況大大改善*。其中一位自3歲起患濕疹的的女生Janice，病發時全面及頸部皮膚變紅、粗糙，使用產品一個月後，皮膚明顯褪紅，而且肌膚亦回復柔軟彈性，效果令人滿意！

真實個案︰

Janice 自3歲起患濕疹用家

病發時皮膚泛紅、粗糙情況嚴重，使用產品一個月後，皮膚明顯褪紅，肌膚亦回復柔軟彈性。

Inki 天生濕疹用家

主要病發在頸部、眼皮及嘴唇，使用新產品後，情況改善近9成，重拾白滑嫩肌。

Kaki 突發性濕疹用家

主要發病在頸部，病發時皮膚變紅、痕癢，使用新產品後，泛紅情況顯著減退，效果理想。

口碑載道！一瓶集紓緩、鎮靜及修復之效

她們試用的產品，就是日本醫學護膚品牌ATORREGE AD+ Skin Solution淨肌舒敏精華。ATORREGE AD+所有產品均100%日本研發及製造，採用天然植萃精華，無添加10大致敏成分^，屬信心及口碑保證。而今次推介的淨肌舒敏精華，主要成分包括有「百草之王」之稱的甘草酸二鉀，有助抗炎防過敏，增強肌膚防禦力，另含高效紓緩鎮靜弱敏肌的洋甘菊、天然無刺激，鎖水同時為弱敏肌築起保護膜的鯊烯油，及能修復肌膚並促進更新的聚合草葉等等。用後可以快速紓緩各種肌膚炎症如紅、痕、腫、熱等，同時鎮靜肌膚、修復傷口，一瓶做到紓緩、鎮靜及修復3大功效。其質感輕柔清爽，極速被皮膚吸收，強化肌膚免疫力，令肌膚回復健康，除了濕疹人士外，敏感肌、痘痘肌人士，以至孕婦及嬰幼兒都可安心使用。

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（特約）