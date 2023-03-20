【膀胱癌】女子長期染髮確診膀胱癌　醫生揭3大高危因素：出現1症狀恐為時已晚

▲ 女子長期染髮確診膀胱癌，醫生揭3大高危因素。（iStock圖片）

膀胱癌是泌尿系統中最常見的惡性腫瘤，但由於早期病徵不明顯，很多患者出現血尿後檢查，才發現膀胱癌。有醫生分享病例指，一名60歲女子確診膀胱癌，原因可能與長期染髮有關。

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台灣耕莘醫院泌尿科醫生歸家豪於節目《健康2.0》中分享，指一名60歲婦人確診膀胱癌，詢問其生活習慣後得悉，她在一間工廠工作，平時不會接觸到化學藥劑，不過婦人因為愛美，從20歲起、40年來無間斷染髮，歸家豪推測，這可能是患癌的原因。

他解釋，染髮劑多為水溶性，可融化在血液，經過腎臟代謝後，溶在尿液中，久而久之會影響膀胱健康。他續指，膀胱癌棘手之處在於，很多癌症有腫瘤標記，可透過驗血發現，但膀胱癌則沒有，當出現血尿症狀時才能檢查，恐怕為時已晚。

家醫科醫生王健宇提醒，膀胱癌的高危因素包括染髮、食物色素和環境荷爾蒙。染髮時應避免接觸到頭皮，因為水溶性化學物會影響泌尿系統。

另外，食物色素同樣是患膀胱癌的高危因素，建議日常飲食盡量以原型食物為主。至於環境荷爾蒙則較難避免，因此建議多喝水、多排尿，可將減低患泌尿道相關癌症的風險。

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責任編輯：羅嘉欣