  • 24°C
香港時間 : 2023320日 (週一) 16:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【明星育兒】夫婦養起6口家食量驚人雪櫃現雞蛋奇觀　Bob嫂：每日消耗10隻

育兒經 16:23 2023/03/20

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

Bob負擔真係好重！

藝人Bob（林盛斌）與太太黃乙頤育有三女一子，再加2個工人姐姐，兩夫妻養起一家六口，而4子女都正值發育時期，食量驚人!所以Bob晒家中的糧倉都能引起網民關注，繼早前他晒14包印尼撈麵，直言可以一日食完後，Bob再次打開家中的雪櫃，竟然目測有逾百隻雞蛋！

最新影片推介:

童學園
【童學園】土生土長巴裔校草成副校長　4個妹受薰陶一門五傑投身教育

Bob做主持、拍戲、拍劇，最近還投資開設便利店，身兼多職八足咁多抓，而太太黃乙頤就主力做網上銷售，兩公婆努力搵錢，因為1家6口等住佢哋養！

Bob經常晒家中的「糧倉照」與網友分享，每次都能引起極大迴響！早前他才表示家人一日可以食完14包印尼撈麵，今次又在社交網晒雪櫃奇觀，目測有逾百隻雞蛋，認真食量驚人！Bob留言說：「嗱，我可以好肯定咁講，我屋企啲小朋友同埋工人姐姐，真係好鍾意食蛋。其實會唔會誇張咗少少呢？」難怪Bob一直以來都非常勤力工作養家！

目測逾百隻雞蛋！

最近因為日本禽流感，令雞蛋價格上升不少，未知今次大手入貨是否想囤貨，TOPick記者就訪問了Bob嫂，她表示:「如果以小朋友一日一隻計算，同埋其他大人每日會食嘅，大概係至少六至八隻。」如果當晚晚飯有韭黃炒蛋，蒸水蛋或者蝦仁炒蛋，就已經用多成10隻！」即是每日消耗雞蛋最少6隻，多則會10隻，認真驚人。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

而網友都笑言話：「應該買雞返屋企更划算」、「每日一隻蛋，讀書唔心散。」、「佢哋係唔係準備做復活節要派嘅蛋呢？」、「唔怪之得出面買唔到啦！」、「係咪諗住走水貨呀？」

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

記者:陳麗薇

相關文章

【隱形富豪】林盛斌分享小本投資心得　阿Bob：保守估計可以有6倍回報
17:54 2022/12/04
【隱形富豪】林盛斌分享小本投資心得　阿Bob：保守估計可以有6倍回報
【星爺電影】林盛斌當年為返學辭演《少林足球》　阿Bob：你會點樣選擇？
17:35 2023/01/14
【星爺電影】林盛斌當年為返學辭演《少林足球》　阿Bob：你會點樣選擇？
【育兒心得】遠赴德國參加藝術體操國際比賽　Bob嫂盼兩個女兒學識相信自己
14:00 2023/01/17
【育兒心得】遠赴德國參加藝術體操國際比賽　Bob嫂盼兩個女兒學識相信自己

你可能感興趣

【隱形富豪】林盛斌分享小本投資心得　阿Bob：保守估計可以有6倍回報
17:54 2022/12/04
【隱形富豪】林盛斌分享小本投資心得　阿Bob：保守估計可以有6倍回報
【星爺電影】林盛斌當年為返學辭演《少林足球》　阿Bob：你會點樣選擇？
17:35 2023/01/14
【星爺電影】林盛斌當年為返學辭演《少林足球》　阿Bob：你會點樣選擇？
【育兒心得】遠赴德國參加藝術體操國際比賽　Bob嫂盼兩個女兒學識相信自己
14:00 2023/01/17
【育兒心得】遠赴德國參加藝術體操國際比賽　Bob嫂盼兩個女兒學識相信自己
家庭教育 網絡熱話 爸媽心聲 夫妻之道 林盛斌

最高瀏覽

【突發惡疾】女主播報天氣突翻白眼倒地昏迷　現場直播恐怖一幕
14:23 2023/03/19
【突發惡疾】女主播報天氣突翻白眼倒地昏迷　現場直播恐怖一幕
【死神來了】53歲教練示範游繩下降出意外　高空40米墮地當場亡學生全程驚恐目擊
今日 11:34
【死神來了】53歲教練示範游繩下降出意外　高空40米墮地當場亡學生全程驚恐目擊
【隱形戰隊】劉佩玥性感睡衣騷白滑長腿　阿Moon扮一樓一鳳姐遭強暴
17:23 2023/03/19
【隱形戰隊】劉佩玥性感睡衣騷白滑長腿　阿Moon扮一樓一鳳姐遭強暴