【明星育兒】夫婦養起6口家食量驚人雪櫃現雞蛋奇觀　Bob嫂：每日消耗10隻

▲ Bob負擔真係好重！

藝人Bob（林盛斌）與太太黃乙頤育有三女一子，再加2個工人姐姐，兩夫妻養起一家六口，而4子女都正值發育時期，食量驚人!所以Bob晒家中的糧倉都能引起網民關注，繼早前他晒14包印尼撈麵，直言可以一日食完後，Bob再次打開家中的雪櫃，竟然目測有逾百隻雞蛋！

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Bob做主持、拍戲、拍劇，最近還投資開設便利店，身兼多職八足咁多抓，而太太黃乙頤就主力做網上銷售，兩公婆努力搵錢，因為1家6口等住佢哋養！

Bob經常晒家中的「糧倉照」與網友分享，每次都能引起極大迴響！早前他才表示家人一日可以食完14包印尼撈麵，今次又在社交網晒雪櫃奇觀，目測有逾百隻雞蛋，認真食量驚人！Bob留言說：「嗱，我可以好肯定咁講，我屋企啲小朋友同埋工人姐姐，真係好鍾意食蛋。其實會唔會誇張咗少少呢？」難怪Bob一直以來都非常勤力工作養家！

▲ 目測逾百隻雞蛋！

最近因為日本禽流感，令雞蛋價格上升不少，未知今次大手入貨是否想囤貨，TOPick記者就訪問了Bob嫂，她表示:「如果以小朋友一日一隻計算，同埋其他大人每日會食嘅，大概係至少六至八隻。」如果當晚晚飯有韭黃炒蛋，蒸水蛋或者蝦仁炒蛋，就已經用多成10隻！」即是每日消耗雞蛋最少6隻，多則會10隻，認真驚人。

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而網友都笑言話：「應該買雞返屋企更划算」、「每日一隻蛋，讀書唔心散。」、「佢哋係唔係準備做復活節要派嘅蛋呢？」、「唔怪之得出面買唔到啦！」、「係咪諗住走水貨呀？」

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記者:陳麗薇