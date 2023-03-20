【淪階下囚】政治世家千金詐騙盜竊被捕　從不愁錢加入犯罪集團動機成謎

▲ 日本政治世家千金因詐騙盜竊被捕，從不愁錢加入犯罪集團動機成謎。

個人行為是否受出身及家庭教育影響，似乎並非絕對。早前一名25歲的日本女生因詐騙案而在菲律賓被捕，她的背景意外為人熱議，生於政治世家，身為千金小姐從不愁錢，卻加入了犯罪集團，其動機至今成謎。

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家境優越卻走歪路

綜合日本傳媒報道，3月10日兩名日本人因涉嫌大型詐騙案，在菲律賓馬尼拉被當地警方拘留，被捕的一男一女分別為24歲藤田海里及25歲熊井瞳。據知兩人一直同居，並於去年9月在日本因涉嫌盜竊被發出拘捕令，並被列入通緝名單，他們被認為是犯罪集團「路飛」（日媒稱為「路飛強盜團」）的成員。

熊井瞳於1997年6月在日本東京三鷹市出生，家有父母、姊姊和哥哥，而其祖父更曾當過縣及市議員，父母同樣位高權重，可說出身自政治世家。鄰居指出，熊井的祖父早年搬到了這個地區，他們是一個富裕的家庭，熊井瞳則予人安靜、和藹可親的印象，沒料到她會走上歪路。

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自小受到良好教養的熊井瞳，一直被人視為好學生，曾參加日本紅十字會的義工活動。她在當地的小學和初中畢業後，決定升讀一間離父母遠一點的高中，其後入讀東京的多摩美術大學。

做模特兒後輟學

熊井瞳的大學同學向傳媒爆料指，熊井在友人的推薦下參加校園選美比賽，直言「曈自從入圍開始就變了」，她進入決賽後已不再理會學業，也不再出現在大學裡，並當起模特兒來。大學同學留意到熊井瞳在社交平台大曬名牌，每次都有不同的名牌手袋。由於她沒有上課，無法取得大學學分，因而被校方留級，最終在大學三年級時輟學。

日本媒體嘗試採訪熊井瞳的父母和家人，但他們拒絕受訪，也不欲表達任何想法。熊井瞳犯案一事引起網友民討論，有網民認為她可能因誤交損友才走上歪路，不解她為何家境優越仍犯盜竊案。

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責任編輯︰王明芳