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【立山黑部開山】2023立山黑部4月15日開山再加價　新增鏟雪活動及觀景平台【內附連結】

休閒消費 12:28 2023/03/20

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

立山黑部今年將於4月15日開山，想前往可以在3月尾預先在網上購票。（相片來源：PR Times）

日本富山縣最受歡迎的觀光景點之一立山黑部，2023年將於4月15日開山，適逢雪之大谷Walk活動30周年，特別新增了兩個特備活動，包括親手使用雪鏟挖掘通道，以及於周末限定的立山雪Terrace觀景平台，去日本旅行絕對不能錯過這盛事。

2023立山黑部雪之大谷節定於今年4月15日至5月21日，於立山黑部阿爾卑斯山脈路線的立山室堂地區舉行，這個豪雪地帶最高有達20米的積雪，經過除雪工作後形成一幅巨型雪壁，極為壯觀。

雪之大谷Walk 30周年紀念，除了可以走入雪走廊中，亦能親手用雪鏟挖掘雪壁，開設新通道，因為冰雪甚為堅固，不會崩塌。另一個全新活動為立山雪Terrace觀光平台，只於星期六日開放，設有枱椅供遊客欣賞立山連峰及富山平野的美景。

於5月7日前，更有期間限定的Panorama Road，可在雪之大谷的外圍登上遊步道，觀看著名山峰劔岳，是春天獨有的絕景，另外還有雪之Pocket、雪之Tunnel等打卡位。5月22日至6月25日則是第二部份的初夏活動，有溶雪後的三巡池可以觀賞以及其他活動。

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今年山上交通票價又再加價，平均加幅比去年高15％，由長野到室堂並於當山離開，單程票價成人為15,270日圓（約907港元），長野來回室堂為18,500日圓（約1,099港元），詳細價錢可於官網查詢，網上購票於3月30日才正式開售。

2023立山黑部雪之大谷節
網址：www.alpen-route.com

記者：張頌婷

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