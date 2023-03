【開明父母】兒子變裝仙氣造型慶生　媽媽伊能靜：每個面向我都很愛

▲ 伊能靜兒子小哈利再次變裝,仙氣造型慶祝21歲生日。

55歲台灣女星伊能靜和前夫「哈林」庾澄慶所生的兒子小哈利(庾恩利)日前剛滿21歲,為慶祝21歲大個仔,小哈利除了變咗帶假髮著性感羽毛裙外,更首次嘗試飲酒、食煙,他表示:「for my first pack of cigarettes too!」,小哈利更公開網民對他的祝賀,「congrats on coming out queen」,而開明媽媽伊能靜也力撐兒子,「我非常非常愛他,每個面向我都很愛,兩面性讓他更豐富,而不是用來障礙他。」

最新影片推介:

小哈利(庾恩利)的性取向一直成迷,他愛變裝打扮,21歲生日當日(3月16日),身在葡萄牙的他當然也要好好裝扮一下,他戴上一頭又長又黑的捲髮,穿起性感的米白色兩截的羽毛裙、踩著露趾高踭鞋,在街頭上隨意擺Pose留影,仙氣迫人!他於IG的限時動態貼出「Birthday Dress」慶生照,獲不少網民俾like,昨日他在IG發帖,上載多張相片及一條短視頻,寫道:「21! in portugal」,不足24小時已獲3000人like。

而其中一張相片,有網民就留言,「congrats on coming out queen (恭喜你出櫃女王)」,小哈利更把該對話截圖放上IG,惹來更多揣測,不過開明媽媽曾在訪問力撐兒子,

我非常非常愛他,每個面向我都很愛,不要用衣服決定自己是男是女,他也喜歡自己男裝,覺得很帥,但他覺得自己是自由的,兩面性讓他更豐富,而不是用來障礙他。

至於爸爸庾澄慶也曾表示只要兒子開心健康就好,作為爸爸會全心支持,「他要這樣做,一定有他的想法。」小哈利曾在紐約大學帝勢藝術學院修讀導演相關科系,是著名導演李安的師弟,哈林力讚兒子具有藝術天份。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

小哈利的變裝生日照,竟登上微博文娛榜熱搜冠軍,有不少內地網民力撐他做自己,應尊重他個人穿着自由,「勇敢做自己」、「氣質挺好」、「穿衣自由,每個人都不該被定義」、「做真實的自己,巨酷」、「多好看,穿女裝漂亮,穿男裝帥氣」、「每個人都是獨立的個體」、「他開心就行,又不犯法」,有網民更指他比伊能靜漂亮,「好想告訴他,你比你媽還美」。

小哈利曾說,「在未來,我對於藝術的初心和執著不會因為任何載體而改變,反而會用不同載體的方式激發出新的內涵。」所以他不會為別人的奇異目光去左右他的想法及做法。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」,更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T



責任編輯:王明芳