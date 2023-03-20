【2023賞花秘境】深井清快塘紫藤花盛放　順遊逾200年歷史古村【內附交通】

▲ 深井清快塘紫藤花盛放，愛花拍友又要出動了。

花迷在春季特別繁忙，繼東涌櫻花、黃花風鈴木及今年絕美的維園花展夜景後，這個星期又有另一賞花秘景，攝影告知，深井清快塘喜香農莊的紫藤花也開得很燦爛，雖然只有兩個紫藤花棚，但串串絕美的紫藤花已令拍友迷醉。

紫藤，別名藤蘿。屬豆科、紫藤屬，一種落葉攀援纏繞性大藤本植物。唐代詩人李白就曾吟詩讚美︰「紫藤掛雲木，花蔓宜陽春。密葉隱歌鳥，香風留美人。」（《紫藤樹》）

紫藤於春季開花，青紫色蝶形花冠，花紫色或深紫色，十分美麗。紫藤為暖帶及溫帶植物，對生長環境的適應性強。紫藤的花期約於3月下旬至4月上旬左右，現在賞花是最佳時機。

▲ （攝影達人Ah Wah授權刊登）

▲ （攝影達人Ah Wah授權刊登）

位於荃灣元荃古道的清快塘村，是位於荃灣的一條古老村落，始建於清朝乾隆年間，位於山上，已有二百多年歷史，該村在1979年列入大欖郊野公園範圍。清快塘喜香農莊由老村民建於2002年，地方不大，最大的亮點是絕美的紫藤花。

交通︰深井清快塘喜香農莊，荃灣西站乘 234A ，深井碧堤半島站落，陳記燒鵝旁沿深康路天橋位（裕記停車場）右轉再沿清快塘新村路行上山，約需1小時。

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編輯：葉翠華