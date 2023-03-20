【活得比你好】前夫出軌單親媽產後暴漲38磅　決心減肥勁甩42磅肥肉變索女

▲ 前夫出軌單親媽產後暴漲38磅，決心減肥勁甩42磅肥肉變索女。

對前度最好的報復，必定是活得比對方更好！台灣一名年青母親數年前因懷孕，致體重暴增，最重時曾達63公斤，即使小孩出世，體重亦只有輕微回落。屋漏偏逢連夜雨，正當她對外表陷入零自信之時，更發現當時的老公背著自己外遇，雙方最終離婚收場。不過，透過健康飲食加運動，她用2年時間成功減肥，體重現時只有44公斤，不但自信多了，整個人亦神采飛揚。

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這名單親母親早前於Dcard分享其減肥經歷，指數年前因懷孕時太放縱，「三餐外食能躺不坐也沒上班」，令身高154cm的她，體重由原先的46公斤一路狂飆到63公斤。即使其後生完小孩，磅數亦只下降了3公斤；親餵母乳一年多，體重便一直在53公斤左右停滯不下。她又指，當時自己內外狀態均非常欠佳，整個人腫到不行，胖得很不均勻，皮膚也非常差，肚子上全是妊娠紋。適逢此時，竟發現自己的枕邊人外遇，令她心情十分崩潰。

心情很不好，吃不下也睡不著將近半個月，就在這時發現體重久違的降低，這是很不健康的情況，但也讓我發現「原來少吃真的會瘦」。

雙方最終離婚，女事主指其後因為陪媽媽上瑜珈堂，練沒多久就常被身邊的人說身型變好看了，於是她便開始順勢正式減肥。

瘦身方法

飲食方面，她指一開始少吃，大概是早餐一顆雞蛋配黑咖啡，午餐少量吃菜肉不吃主食，晚餐喝一杯牛奶或蔬果汁，這樣體重會掉很快，不過有甩頭髮後遺症。於是後來改為使用「168斷食法」，早、午餐正常吃，下午喝一杯自己沖泡的堅果飲，另外千萬不能吃零食，甜點類最多兩星期食一次。

運動方面，除了一星期一次瑜珈外，基本上沒運動，她曾經有跟著一些YouTube影片練習，但效果不大。為了降體脂，她開始進行一星期3到5次重訓，希望能把體脂降到20%。

透過飲食加運動，她的體重開始漸漸下降，由去年減肥中期體重為46公斤，到今年2月體重為44公斤，體重雖然掉不多，體脂率卻默默下降，由去年近30%跌至上月24.5%。

她指瘦身後的自己，整個人自信很多，而且看起來更年輕。買衣服時也不用一直找遮肉款式或找風格，因為不管穿什麼都很好看。

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責任編輯：羅嘉欣